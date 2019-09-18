Gaziler Günü'ne doğru

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Gaziler Günü dolayısıyla kentteki gazileri ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Özbaş ve beraberindeki heyet gaziler ve aileleriyle bir araya gelip günlerini kutladı, çeşitli hediyeler sundu.

Öbaş, ziyaretlerinde hasta olan gazilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'in geçmiş olsun dileklerini iletti.

Müdürlük olarak gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını anımsatan Özbaş, "Ziyaretlerimiz sadece 19 Eylül ile sınırlı kalmayıp, yılın belli dönemlerinde de gerçekleştirilmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Gaziler Günü kapsamında Keşan'da da gazi yakınları ve Keşan Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği ziyaret edildi.