19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Gaziler Günü nedeniyle Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Belediye Başkanı Alim Işık ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Dernek Başkan Yardımcısı Mevlüt Çubuk, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü'nün gaziler için şeref ve kahramanlık günü olduğunu söyledi.

Vatan uğruna canları pahasına mücadele eden şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirten Çubuk, şunları kaydetti:

"İnsanımızın, Kore'den Kıbrıs'a ve 15 Temmuz'a kadar asırlardır Anadolu topraklarında verilen mücadelenin şifresi, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" deyişinde saklıdır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugünde emperyalist güçler ile onların maşası terör örgütlerinin tehdidi altındadır. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik kahraman askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimizce ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır. Asil Türk milletinin bağrından çıkmış Türk ordusu dün olduğu gibi, bugün de yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortasıdır."