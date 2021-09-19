Gaziler Günü, Tavşanlı'da yoğun bir katılımla kutlandı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Gaziler Günü, yoğun bir katılımla ile kutlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Gaziler Günü, büyük katılım ile kutlandı. Gaziler günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanı Selahi Kayar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yücesoy, Belediye Başkan Vekilleri Naci Araslan, İsmail Aka, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan ve Şehit Gazi Derneklerinin başkanları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Emrah Yılmaz gerçekleştirdi.

Daha sonra mülki erkan ve gaziler Tavşanlı Şehitliği'ni ziyaret ederek vatan toprağı için canını veren aziz şehitlerimize dua etti. - KÜTAHYA