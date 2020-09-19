Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Gaziler Günü törenle kutlandı

Balıkesir'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

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Balıkesir'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Hulusi Karakuz'un konuşma yaptığı tören daha sonra protokol ziyaretleriyle devam etti.

Atatürk Anıtında düzenlenen törene Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Fikret Şahin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Hulusi Karakuz, Balıkesir Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Haydar Filiz ile çok sayıda gazi katıldı.

"Atatürk, milleti tarafından gazi unvanı verilen ilk askerdir"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Hulusi Karakuz, "19 Eylül Gaziler Günü aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğrunda muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar, kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günüdür. Gaziler Günü'nü kutlamanın gururu ve heyecanı içindeyiz. Yıllar önce Haçlı Ordusu hüviyetine bürünen emperyalist, küresel güçler Türk'ün Anadolu'daki varlığına son vermek üzere topraklarımızı dört bir yandan işgal ettiler. Ülkemizi parçalamaya yönelik Sevr Anlaşmasını milletimize zorla kabul ettirmeye çalıştılar. Bu maksatla Yunan Ordusu'nu Anadolu'ya sürdüler. Anadolu içlerine doğru ilerleyen Yunun Ordusu 13 Eylül 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal'in komutasındaki kahraman Türk Ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesinde hezimete uğratılmıştır. Çareyi savaş meydanlarından kaçmakta bulan Yunan Ordusu bir sene sonra Dumlupınar'da tekrar aynı akıbete uğratılarak topraklarımızdan tamamen atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olmuştur. Bu mücadele kaybedilseydi sömürgecilerin Anadolu'yu paylaşım planı olan Sevr Anlaşması gerçekleşecekti. Bu durumda Anadolu'da Türklerin varlığından söz edilmeyecekti. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları böyle bir tabloyu Türk Milletine yaşatmadılar. Yoktan var edilen bir orduyla gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi, bugünün hür ve bağımsız Türk Devleti'nin yolunu açmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde yürütülen hürriyet ve bağımsızlık mücadelesi kıvılcımdan alev topuna ulaşarak zafere ulaşmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu zaferin anısına 19 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin Muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e milleti adına Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı tevcih edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk milleti tarafından Gazi unvanı verilen ilk askerdir" diye konuştu.

"Şehitlerimizin hatıralarına ve gazilerimize sahip çıkılmalı"

Gazilere sahip çıkılması konusunda temennilerini de dile getiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Hulusi Karakuz, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve gazilere verilmesi gereken önemi şu sözleriyle ortaya koymaktadır: "Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimiz ile şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli bir görevdir. " Atatürk'ün sözleri ışığında Yüce Devletimizden şehitlerimizin hatıralarını ve gazilerimize her alanda ve her türlü ahde vefa duygusuyla daha fazla sahip çıkılmasını diliyorum. Gaziler Günü münasebetiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını aramızdan ayrılan gazilerimizi, toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de esenlikler diliyorum" dedi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenin ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Balıkesir Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyesi gaziler Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Hasan Şıldak ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan'ı ziyaret etti. - BALIKESİR

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

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