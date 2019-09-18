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Gaziler gününe bir gün kala öldü

1 saat önce

Gaziler gününe bir gün kala öldü İnegöllü Kıbrıs gazisi 69 yaşında hayatını kaybettiBURSA - Hastanede tedavi gören Kıbrıs gazisi, gaziler gününe bir gün kala hayatını kaybetti.

Gaziler gününe bir gün kala öldü

İnegöllü Kıbrıs gazisi 69 yaşında hayatını kaybetti

BURSA - Hastanede tedavi gören Kıbrıs gazisi, gaziler gününe bir gün kala hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yaşar Polat, bir süredir Bursa'da kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu. Yaşar Polat, sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazinin ölüm haberini alan yakınları göz yaşlarına boğuldu. Gazinin na'şı Bursa'dan Türk bayrağına sarılarak İnegöl'e getirildi. Sami Konukoğlu Camii'ndeki cenaze namazına Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, askeri ve mülki erkan ile gazi arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziler gününe bir gün kala vefat eden Yaşar Polat, Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi.

Gaziler gününe bir gün kala öldü

Yaşar Polat, Kıbrıs, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:22 Kaynak: İHA
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