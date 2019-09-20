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Gaziler ile öğrenciler bir araya geldi

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu öğrencileri Gaziler Günü'nü kutladı.

Gaziler ile öğrenciler bir araya geldi, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu öğrencileri Gaziler Günü'nü kutladı.


Gaziler günü etkinlikleri kapsamında Kıbrıs gazileri okula gelerek öğrencilerle söyleşi yaptılar. Kıbrıs gazileri Muhittin Demirsoy, Hasan Kuzucu, Halil Dirlik, Cafer Muslu, Hüseyin Şen, Eşref Esen ve Ali Okur Çaycuma'da yapılan törenin ardından Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu'nu ziyaret etti.


Gaziler 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katıldıklarını, orada neler yaşadıklarını, düşman askerleri ile nasıl çarpıştıklarını öğrencilere anlattı. Muharip Gazi Halil Dirlik, savaş sırasında yanındaki arkadaşının vurulduğunu, tedavisi yapıldıktan sonra yine gelip savaşmaya devam ettiğini duygulanarak anlattı. Diğer gaziler de kısa kısa anılarını anlattı. Öğrenciler, kendileri doğmadan 35 sene önce yapılmış bir savaşı bizzat yaşayanlardan meraklı gözlerle dinlediler. Gazilere teşekkür eden öğrenciler onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK

19 Eylül Gaziler Günü, Çaycuma, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:44 Kaynak: İHA
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