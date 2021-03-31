Gaziler istedi Başkan Öküzcüoğlu yerine getirdi - Son Dakika

Gaziler istedi Başkan Öküzcüoğlu yerine getirdi

31.03.2021 10:53
Gaziler istedi Başkan Öküzcüoğlu yerine getirdi, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi eski binalarının yüksek ve merdivenlerinin dik olması sebebiyle kullanmakta zorluk çeken Muharip Gaziler Derneği üyeleri için Karşıyaka Sosyal Tesisleri'nde 20 metrekare müstakil ahşap bina inşa ederek gazilerin kullanımına tahsis etti.

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi eski binalarının yüksek ve merdivenlerinin dik olması sebebiyle kullanmakta zorluk çeken Muharip Gaziler Derneği üyeleri için Karşıyaka Sosyal Tesisleri'nde 20 metrekare müstakil ahşap bina inşa ederek gazilerin kullanımına tahsis etti. Mutluluklarını dile getiren gaziler sosyal tesislerden de indirimli olarak faydalanabilecek.

Alaşehir Muharip Gaziler Derneği üyelerinin kullandıkları binanın yüksek ve merdivenlerinin dik olması sebebiyle gaziler binayı kullanmakta zorlanırken bazı gaziler ise binaya hiç çıkamıyorlardı. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, bu şikayetlerini Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na iletmesinin ardından Başkan Öküzcüoğlu, gaziler için özel bir bina inşa ettirdi. Gaziler yeni binalarının içinde bulunduğu Karşıyaka Sosyal Tesislerinden aldıkları çay, kahve gibi içecek ve hizmetlerden indirimli olarak yararlanabilecekler. Gaziler yeni binalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Başkanımıza ilettik o da bizleri kırmadı"

Mutluluklarını dile getiren Alaşehir Muharip Gaziler Derneği başkanı Osman Saraç, "Alaşehir belediye başkanımız tüm gazilerimize gereken yardım ve hassasiyeti göstermektedir. Eski dernek binamızı, Alaşehirli bir hanımefendi alıverdi, fakat o dernek binasına çıkmak çok zordu. 17 basamak, yüksek olması ve dik olması nedeniyle çıkamıyorduk. Bu şikayetimizi Alaşehir Belediye Başkanımıza ilettik. Oda bizleri kırmadı. Alaşehir Karşıyaka Parkı'nın içine 20 metrekarelik bir yer yaptı. Buranın yapılmasıyla tüm gazi arkadaşlarımız çok sevindi ve çok mutlu oldular. Hatta derneğimize 5 yıldır üye olan bir gazimiz, 'İlk defa derneğe geliyorum ve oturuyorum' diye ifade etti. Başkanımız bize burada çay ve bütün içeceklerde, hizmetlerde gereken indirimi sağlamaktadır. Belediye Başkanımız Ahmet Ökzücüoğlu tüm gazilerimizi geziye göndermek için bize talepte bulundu, fakat arkadaşlarımız pandemi dolayısıyla geziye gitmek istemediler. Bahar aylarında inşallah gideriz dedik. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu bizlere gereken yardımları her zaman yapmaktadır. 'Her zaman nereye gitmek isterseniz ben size araba tahsis ederim' dedi. Allah razı olsun kendisinden. Tüm arkadaşlarımız Ahmet Öküzcüoğlu'na saygı ve sevgi duyuyorlar." dedi.

Dernek üyelerinden Kıbrıs Gazisi Halil Kara, "Kıbrıs Gazisiyim. Ahmet başkana teşekkür ederim, derneği yaptığı için." derken Kore Gazisi Zekiye İdgü, "Kore gazisiyim. Ahmet başkanımızın yapıverdiği yer için çok teşekkür ederiz. Öteki tarafa çıkamıyorduk. Zor geliyordu. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Gazisi Mümin Dönmez, "Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'na bize yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz." derken görev gazisi olan ve bir bacağını kaybeden Mustafa Kocatürk isimli gazi de şunları söyledi: "Görev gazisiyim. Basamakları çıkamıyorum. İlk binamızdaki basamakları çıkamadım. İlk kez bu gün buradaki dernek binamıza geldim. Başkanımıza teşekkür ederim."

"Tüm gazilerimize minnet borcumuz var"

Gazilerin taleplerini her zaman yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi: "Şu anda Alaşehir'imizin güzide parklarından Karşıyaka Sosyal Tesislerindeyiz. Gazilerimizin talepleri vardı. Yüksek merdivenli dernek binalarına çıkamadıklarını bize ifade ettiler. Bizde onlar için parkın bir köşesinde Gaziler Derneğimizin bir ofisini açtık. Derneğimiz bundan böyle Karşıyaka Sosyal Tesislerinde hizmet edecek. Gaziler bizim şeref madalyalarımız, onların taleplerini her zaman yerine getirmeye çalışacağız. Burada sosyal tesisimizin hizmetlerinden de indirimli faydalanacaklar. O yüksek merdivenleri çıkamayan engelli gazilerimiz var. Onlarda düz ayak bir yer olduğu için buraya ulaşımda kolaylık sağlanmış olacak. Alaşehir'imizde 100 tane Kıbrıs gazimiz, 7 tane Kore gazimiz ve 20 tane de Güney Doğu ve Doğudaki gazilerimiz var. Gazilerimiz bu sosyal tesisimizin her imkanından faydalanmış olacaklar. Tüm gazilerimize minnet borcumuz var. Bu minnet borcumuzu ödemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." - MANİSA

Gaziler istedi Başkan Öküzcüoğlu yerine getirdi
Gaziler istedi Başkan Öküzcüoğlu yerine getirdi
Gaziler istedi Başkan Öküzcüoğlu yerine getirdi

Ahmet Öküzcüoğlu, Karşıyaka, Alaşehir, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gaziler istedi Başkan Öküzcüoğlu yerine getirdi - Son Dakika


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