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Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek verdi

25 dakika önce

Devrek Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı (ADD) ve Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Okan Onur, gaziler onuruna yemek programı düzenledi.

Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek verdi, System.String[]

Devrek Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı (ADD) ve Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Okan Onur, gaziler onuruna yemek programı düzenledi.


Gazilere verilen yemeğe Devrek ADD Başkanı ve Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Okan Onur, ADD Şube Başkan Yrd. Necla Esen Ak, Devrek Muharip Gaziler Derneği Devrek Şubesi Muhterem Terzi ile dernek üyesi gaziler ve eşleri katıldı. Gazilerle sohbet eden ADD Başkanı Okan Onur sözlerini şu şekilde dile getirdi, "Gönüllerimizde daimi yerleri olan aziz ve kahraman gazilerimiz, bizi biz yapan ve millet olma bilincimizi oluşturan temel değerlerimizdir. Şehit ve gazilerimizin vatan için gösterdikleri fedakarlık karşısında ne yapsak az, onların hakkını ödeyemeyiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüzün simgesi olan gazilerimizi minnet, sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.


Yemek sonrası gazilerin sorunlarını dinleyen Onur, yer sıkıntısı yaşayan gaziler derneği için toplantı ve diğer etkinliklerde kullanılmak üzere ADD Şubesini tahsis edeceğini ve Devrek Belediyesi'nin şehit yakını ve gazilere imkanları tanıması için gerekli bilgilendirmeyi yapacağı sözünü verdi. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:57 Kaynak: İHA
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