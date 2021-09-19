Gaziler Onuruna Yemek Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziler Onuruna Yemek Programı Düzenlendi

19.09.2021 18:55
Gaziler Onuruna Yemek Programı Düzenlendi

19 Eylül Gaziler Gününü Törenleri kapsamında Valilik tarafından Gaziler Onuruna yemek programı düzenlendi Yemekte bir konuşma yapan Vali Gürel: 'Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz;

19 Eylül Gaziler Gününü Törenleri kapsamında Valilik tarafından Gaziler Onuruna yemek programı düzenlendi Yemekte bir konuşma yapan Vali Gürel: 'Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz; şanlı tarihi boyunca esarete boyun eğmemiş, bağımsızlığından ödün vermemiş Aziz Milletimizin "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak; eğer uğrunda ölen varsa vatandır" şiarıyla yaşayan onur timsali, vefa, fedakarlık ve diğergamlık abideleridir.

Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde birlik ve beraberlik içinde Milletimizin ali hedeflerine koştuğumuz Mukaddes Vatanımız analarımızın "Hadi yavrum hadi git, ya gazi ol ya şehit" nidalarıyla uğurladığı Vatan, Bayrak ve Mukaddesatımızın uğruna hiç geriye bakmadan, gözünü kırpmadan tüm varlığını Aziz Milletimize adamış kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere en değerli emanetidir.

Bugün en önemli görevimiz, Asil Kahramanlarımızın aziz hatıralarını her daim canlı tutmak, gururlarına ortak olmak, onlardan devraldığımız şanlı mirası aynı ruh, ilham ve inanç ile gelecek kuşaklara aktarabilmektir.

Aziz Şehitlerimiz ve onların kutsal emanetleri ile Kahraman Gazilerimiz bu topraklarda gerektiğinde kahramanların da kahramanlıkların da ebediyete kadar var olacağının tüm dünyaya manifestosudur.

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ve Mareşallik unvanının verildiği günün yıldönümünde Gaziler Günü'nü kutlamanın gururuyla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan sevgisinin eşsiz nişanesi aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sağlık, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum, 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun. 'dedi. Yemeğe Vali Fuat Gürel ve Eşi Özlem Aras Gürel'in Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş, Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Türkiye Harp Malülü, Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sabri Özer, kurum amirleri ve protokol üyeleri katıldı.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Gaziler Onuruna Yemek Programı Düzenlendi - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

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