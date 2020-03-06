Gaziler, savaş anılarını çocuklara anlatıyor - Son Dakika
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Gaziler, savaş anılarını çocuklara anlatıyor

6 saat önce

Sivas'ta Danişment İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Osman Çelik, 7 yıl önce Kıbrıs gazileri ile ilkokul öğrencilerini bir araya getiren 'Gaziler Torunlarıyla Buluşuyor' projesini başlattı.

Gaziler, savaş anılarını çocuklara anlatıyor, System.String[]

Sivas'ta Danişment İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Osman Çelik, 7 yıl önce Kıbrıs gazileri ile ilkokul öğrencilerini bir araya getiren 'Gaziler Torunlarıyla Buluşuyor' projesini başlattı. Kıbrıs gazilerinin anılarını öğrencilere aktardığı proje, zamanla büyük ilgi görerek çok sayıda okula yayıldı.


Minik öğrencilerle buluşan gaziler, ülkenin bağımsızlığında verilen mücadelelerin cephedeki şahitleri olarak öğrencilere yaşadıklarını aktarıyor.


Proje kapsamında Danişment İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri ile bir araya gelen Kıbrıs Gazisi Veyis Kalkan (67) savaş anılarını anlattı. Çocuklar, Kalkan'ın anılarını adeta film izler gibi soluksuz dinlerken, Türk askerinin kahramanlıklarını yaşamış gibi hissetti.


Öğrencilere birlik mesajları veren Kalkan, "Bu vatan için çok çalışmalıyız. Alevi, Sünni, şu bu demeden hepimiz kardeşiz" dedi. - SİVAS

Kıbrıs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:28 Kaynak: İHA
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