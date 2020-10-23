Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor - Son Dakika

Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor

23.10.2020 12:22
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bayram-ı Veli Çarşısı'ndaki Gaziler Sosyal Tesisi'nin açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bayram-ı Veli Çarşısı'ndaki Gaziler Sosyal Tesisi'nin açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nün kurulmasının ardından Hacı Bayram-ı Veli Çarşısı'nda Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Merkezi ile kahraman gazilerin birlikte vakit geçirebilmesi için tamamlanan sosyal tesisin açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek. Açılış hakkında bilgi veren Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Ömer Faruk Sanal, "Başkanımız göreve geldiği günden itibaren şehit yakınları ve gazilerle ilgili çalışmalarda personelini teşvik etti. Bu konuyla ilgili bir takım planlar oluşturuldu. Bu planların bir parçası da Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Merkezi'nin kurulması ve gazilerin sosyalleşmesi için bir tesis oluşturulmasıydı" dedi.

Sanal, "Salgın biter bitmez kahraman gazilerimiz buluşup beraber vakit geçirebilecekleri, kitap okuyabilecekleri sosyal bir mekana kavuşmuş olacaklar" ifadelerini kullandı.

Gazilerden Büyükşehir'e teşekkür

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa bir süre önce Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü kurulduğunu hatırlatan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetim Derneği Genel Başkan Mustafa Işık ise, "Bu şube müdürlüğü kurulduktan sonra ilk faaliyeti olarak Ankara'ya ve Başkent'e yakışan bir yerde Gaziler Sosyal Tesisi'ni kurmak oldu. Gaziler Sosyal Tesisi'nin açılışı için Büyükşehir Belediyemize ve Başkent'e yakışacak bu tesisi hizmete geçiren tüm ekiplerine teşekkür ederiz" dedi. - ANKARA

Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Hacı Bayram, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki koronavirüs toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşayan grip aşısı uygulanmasına başlandı: Öncelik yüksek risk grubunun Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar
İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası         
11:59
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler         
11:41
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim         
11:26
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın         
09:31
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş         
08:46
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 12:32:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei