Gaziler, Vali Seymenoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşayan gaziler, Vali Ömer Seymenoğlu'nı ziyaret etti.

Ziyarette Seymenoğlu, gazileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ve Şehitler Haftası'nda gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Seymenoğlu, "Bu vatan, bu bayrak, bu millet için canınız pahasını görev yaptınız. Ay yıldızlı al bayrağımız, başta şehitlerimizin olmak üzere gazilerimizin cesaretleri sayesinde göklerde gururla dalgalanmaktadır." diye konuştu.

Ziyaret, Seymenoğlu'nun konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu.