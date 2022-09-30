Gaziler ve aileleri Mudurnu ve Abant'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziler ve aileleri Mudurnu ve Abant'ı ziyaret etti

30.09.2022 13:48
Gaziler ve aileleri Mudurnu ve Abant'ı ziyaret etti

Gaziler ve aileleri, Bolu'nun Mudurnu ilçesiyle doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Gaziler ve aileleri, Bolu'nun Mudurnu ilçesiyle doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Nihat Aslantaş, AA muhabirine, gaziler, şehit ve gazi yakınlarından oluşan 108 kişi ile Mudurnu ve Abant gezisi yaptıklarını söyledi.

Aslantaş, "Bolu bölgesi çok güzel zaten daha önce de gelmiştim. Bolu insanı çok mütevazı. Gerçekten iyi insanlar. Biz buradan çok memnun kaldık. Tüm arkadaşlar adına herkese teşekkür ediyorum. Çok güler yüzlü ve alçak gönüllü herkes. Buralarda çok güzel bir moral gezisi oldu. Bizim unutamayacağımız bir anımız oldu." dedi.

YORUMLAR
500
CİPLE ÇARPIŞAN POLİS ARACINDAKİ 2 POLİS MEMURU YARALANDI CİPLE ÇARPIŞAN POLİS ARACINDAKİ 2 POLİS MEMURU YARALANDI Bolu'da ekip otosuyla cipin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı Bolu'da ekip otosuyla cipin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı BAİBÜ 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır BAİBÜ 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır
Kaynak: AA

Mudurnu, Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziler ve aileleri Mudurnu ve Abant'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 20:52:00. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziler ve aileleri Mudurnu ve Abant'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement