Gaziler ve şehit yakınları, Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter
Vekili Mustafa Gürbüz
, gaziler ve şehit yakınlarıyla Türk Deniz Kuvvetleri
TCG Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı
kapsamında Antalya'da bulunan Barbaros Fırkateyni'ne gerçekleştirilen ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, Muratpaşa
Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy
, Antalya Muharip Gaziler Derneği ve Harp Malulü Derneği üyeleri ve şehit
yakınları katıldı.
Ziyaretçi ekibini TCG Barbaros Fırkateyni Komutanı Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu karşıladı.
Gaziler ve şehit yakınları, gemi personeliyle yenen yemeğin ardından TCG Barbaros Fırkateyni'ni gezerek teknik ve donanımsal bilgi aldı.
Yarbay Değirmencioğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla gazileri ve şehit yakınlarını gemilerinde ağırlamaktan büyük onur ve şeref duyduklarını belirtti.