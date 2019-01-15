Gaziler ve şehit yakınları sınav ücreti ödemeyecek

ÖSYM Başkanı Aygün, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav, başvuru hizmeti ve yerleştirme ücreti alınmayacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav, başvuru hizmeti ve yerleştirme ücreti alınmayacağını açıkladı.

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