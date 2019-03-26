Gaziler ve Şehit Yakınlarından, PKK İle İrtibatlı Kişilerin Adaylığına Tepki

TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi üyeleri, terör örgütüyle iltisak ve irtibatı bulunduğu öne sürülen kişilerin belediye meclis üyeliğine aday gösterilmelerini basın açıklaması ile protesto etti.

TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi üyeleri, terör örgütüyle iltisak ve irtibatı bulunduğu öne sürülen kişilerin belediye meclis üyeliğine aday gösterilmelerini basın açıklaması ile protesto etti.



Öğle saatlerinde Balıklı Parkı'nda toplanan vakıf üyesi gaziler ile şehit yakınları, ellerinde Türk bayrakları ve dövizler ile terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilerin, yerel seçimlerde belediye meclis üyeliğine aday gösterilmelerine tepki gösterdi. Slogan atıp, tekbir getirerek Şehitler Anıtı önüne yürüyen kalabalık adına konuşan Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, terör örgütleri ile bağlantılı meclis üyesi adaylarından bazılarının Gaziantep'te bulunduğunu belirterek, "Son günlerde terör örgütleri ile bağlantıları bulunan meclis üyesi adayları bizleri rahatsız etti. Halkımızın dikkatini çekmek için bugün Gaziantep'ten herkese sesleniyoruz. Vatanı uğruna şehit düşenler ile gazi olanlarla ilişkisi olan kişilerin belediye meclislerinde temsil edilmesine halkımızın müsaade etmemesi lazım" diye konuştu.



? - Gaziantep

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak

Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu

"CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım

İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada