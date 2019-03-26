Son Dakika Haberleri: Gaziler ve Şehit Yakınlarından, PKK İle İrtibatlı Kişilerin Adaylığına Tepki

Gaziler ve Şehit Yakınlarından, PKK İle İrtibatlı Kişilerin Adaylığına Tepki

29 dakika önce

TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi üyeleri, terör örgütüyle iltisak ve irtibatı bulunduğu öne sürülen kişilerin belediye meclis üyeliğine aday gösterilmelerini basın açıklaması ile protesto etti.

Gaziler ve Şehit Yakınlarından, PKK İle İrtibatlı Kişilerin Adaylığına Tepki, System.String[]
TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi üyeleri, terör örgütüyle iltisak ve irtibatı bulunduğu öne sürülen kişilerin belediye meclis üyeliğine aday gösterilmelerini basın açıklaması ile protesto etti.

Öğle saatlerinde Balıklı Parkı'nda toplanan vakıf üyesi gaziler ile şehit yakınları, ellerinde Türk bayrakları ve dövizler ile terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilerin, yerel seçimlerde belediye meclis üyeliğine aday gösterilmelerine tepki gösterdi. Slogan atıp, tekbir getirerek Şehitler Anıtı önüne yürüyen kalabalık adına konuşan Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, terör örgütleri ile bağlantılı meclis üyesi adaylarından bazılarının Gaziantep'te bulunduğunu belirterek, "Son günlerde terör örgütleri ile bağlantıları bulunan meclis üyesi adayları bizleri rahatsız etti. Halkımızın dikkatini çekmek için bugün Gaziantep'ten herkese sesleniyoruz. Vatanı uğruna şehit düşenler ile gazi olanlarla ilişkisi olan kişilerin belediye meclislerinde temsil edilmesine halkımızın müsaade etmemesi lazım" diye konuştu.

? - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:43 Kaynak: DHA

Gaziantep, PKK, Güncel
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