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Gaziler yararına boğa güreşi düzenlendi

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde gaziler yararına boğa güreşi düzenlendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde gaziler yararına boğa güreşi düzenlendi.

Karacaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen boğa güreşlerinde Ege ve Akdeniz bölgelerinden boğalar yer aldı.

Kilolarına göre rakipleriyle eşleştirilen 90 boğa, baş, baş üstü, süper baş, yıldızlar baş, Milas Belediye Başkanlığı, Milas Kaymakamlığı, Yeniköy Muhtarlığı, Karacaağaç Muhtarlığı, Muğla Valiliği, Akçakaya Muhtarlığı, Bayrak, Ağalık, Zabıta, Şehitler, Gürceğiz Muhtarlığı kupaları için güreşti.

Sahada rakiplerinden kaçan boğalar, heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Boğaların güreşleri, tel örgünün dışındaki alanda traktör römorklarında ve kamyon kasalarında seyredildi.

Güreş ağalığı, 252 bin lira bağışlayan Kahraman Akar'a verildi.

Festivalde konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, boğa ve deve güreşlerinin Yörük kültürünün bir parçası olduğunu söyledi.

Boğa güreşi festivalinin Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesine araç alınması amacıyla düzenlendiğini ifade eden Tokat, "Milas, boğa güreşleri ve deve güreşlerinde, Yörük göçü etkinliklerinde bölgenin başkenti haline geldi. Boğa güreşine katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu, bizim öz kültürümüzdür, yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Festivalde elde edilecek gelir, gazilerimize araç alınması için Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesine bağışlanacaktır." diye konuştu.

Güreşler sonunda kazanan boğa sahiplerine kupaları düzenlenen törenle verildi.

Gaziler yararına boğa güreşi düzenlendi

Akdeniz, Muğla, Milas, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:49 Kaynak: AA
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