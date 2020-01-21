Gaziler yeni araçlarına kavuştu - Son Dakika
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Gaziler yeni araçlarına kavuştu

6 saat önce

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi üyelerine alınan yeni minibüs dernek yöneticilerine teslim edildi.

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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi üyelerine alınan yeni minibüs dernek yöneticilerine teslim edildi.


16'sı Kore gazisi olmak üzere, Kıbrıs, terör gazisi ve dul eşlerinden oluşan 180 üyesi bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi'nde kullanılan mevcut aracın ekonomik ömrünü tamamlamasının ardından gazilere yeni bir araç alınması için geçtiğimiz aylarda Milas'ta boğa güreşi düzenlenmişti.


Karacağaç Mahallesi'nde 90 boğanın katılımıyla Milas Kaymakamlığı, Milas Belediye Başkanlığı, Başüstü, Baş, Süper Başüstü, Yıldızlar Baş Güreşleri, Yeniköy Muhtarlık Kupası, Karacaağaç Muhtarlık Kupası, Valilik Kupası, Zafer Yavaş Kupası, Akçaka Muhtarlık Kupası, Bayrak Güreşi, Gürceğiz Muhtarlık Kupası, Ağalık Kupası, Şehitler Kupası ve Zabıta Kupası kategorilerinde gerçekleşen güreşlerden elde edilen gelirle alınan yeni minibüs Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban ve dernek yöneticilerine teslim edildi.


Aracın alınmasında katkıda bulunan herkese teşekkür eden Dernek Başkanı Sarban, "Minibüsü genellikle davet edildiğimiz programlara, yaşamını yitiren gazilerimizin cenazelerine, mevlitlerine katılmak için kullanıyoruz. Daha önceki aracımız eskiydi. Hemen hemen ekonomik ömrünü tamamlamak üzereydi. Şimdi temin edilen araç uzun yıllar gazilerimize hizmet edebilecek kapasitede" dedi. - MUĞLA

Türkiye, Milas, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
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