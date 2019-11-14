Son Dakika Haberleri: Gaziler yıllar sonra KKTC'yi yeniden gördü
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Gaziler yıllar sonra KKTC'yi yeniden gördü

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesindeki gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi düzenlendi.

Gaziler yıllar sonra KKTC'yi yeniden gördü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesindeki gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ve ailelerinden oluşan 85 kişi, Tarsus Belediyesinin düzenlediği etkinlikte yıllar sonra Kıbrıs'ı görme şansı buldu.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın eşlik ettiği aileler, bölgeyi gezdikten sonra 15 Kasım'daki kuruluş yıl dönümü törenine katılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mersin, Tarsus, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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