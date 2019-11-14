Gaziler yıllar sonra KKTC'yi yeniden gördü
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:12 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi düzenlendi.
Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ve ailelerinden oluşan 85 kişi, Tarsus Belediyesinin düzenlediği etkinlikte yıllar sonra Kıbrıs'ı görme şansı buldu.
Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın eşlik ettiği aileler, bölgeyi gezdikten sonra 15 Kasım'daki kuruluş yıl dönümü törenine katılacak.
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