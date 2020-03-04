Gazilerden "Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Gazilerden "Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'na Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi'nden destek geldi.

Gazilerden

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'na Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi'nden destek geldi.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Mustafa Çorbacı, dernek binasında gazilerle birlikte basın açıklamasında bulunarak operasyona tam destek verdiklerini söyledi. Türkiye'nin sınırlarını ve bölgenin güvenliğini sağlamak için bulunduğu İdlib'te rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çorbacı, hain saldırıyı kınadıklarını ifade etti.


Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve köklü bir devlet olduğunu belirten Çorbacı, "Öncelikle diplomatik yollar kullanılmak suretiyle TSK'ya yönelik saldırıların durdurulması ve süratle gereken cevabın verilmesinin, devletimizin önceliği olması gerektiğini değerlendiriyoruz" dedi.


Çorbacı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi olarak kendilerine verilecek görev için hazır olduklarını kaydetti. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:14 Kaynak: İHA
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