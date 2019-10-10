Gazilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatına gaziler ve şehit aileleri destek verdi.



Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Tokat Şubesinde bir araya gelen gazi ve şehit yakınları Barış Pınarı harekatını destekledi. Dernek Başkanı Gazi İbrahim Güleç, şehit ve gazi aileleri olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonda büyük başarılar elde edeceğine inançlarının tam olduğunu belirterek, "Evlatlarımızı yetim bırakan kişilerin başına binmemiz geç bile kalındığını düşünüyorum. Operasyonu destekliyoruz" dedi



Şehit babası Zekeriya Akdağ, ise Barış Pınarı Harekatını tüm kalpleri ile desteklediklerini belirterek," "Amaç terörü bataklığında kurutup tekrar ait olduğumuz sınırlarımıza geri gelmek, şehitlerimiz ve terör olaylarında gazi olanların intikamını almak, çocukları yetim bırakanları ait oldukları yerlere göndermek" diye konuştu.



Türkiye Muharip Gazileri Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen, "Şanlı ordumuzun çıktığı kutsal görevde başarılar diliyorum. Bizlerde Kore Gazileri olarak en gencimiz 66, yaşlımız 90 yaşında. Ordumuz görev verirse göreve hazırız. Ben diyorum ki; 'Vur Mehmet'im vur, Amerika, Avrupa dinlesin, Vur Mehmet'im vur Fırat'ın doğusu inlesin' ifadelerini kullandı. - TOKAT