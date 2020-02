Gazilerden Başkan Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Kore ve Kıbrıs Gazileri Derneği Başkanı Ertuğrul Erdoğan ve yönetimi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, şehitlerin, gazilerin ve ailelerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Vatan için canından vazgeçenleri ve gazi olanları minnet ve şükranla yad ettiklerini söyleyen Demirbaş, şunları kaydetti:

"Yüreklerindeki vatan, bayrak ve millet aşkı ile tarihe destan yazan gazilerimizin, her zaman yanındayız. Elimizden geldiğince her türlü destek vermeye hazırız. Çubuk Belediyesi olarak bugüne kadar her zaman şehit ve gazi derneklerimizin yanında olduk bundan sonra da birlikte olacağız. Şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu topraklarda, bu coğrafyada yaşamak çok kolay değil. Şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anarken, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir yaşam temenni ediyorum."

Kore ve Kıbrıs Gazileri Derneği Başkanı Ertuğrul Erdoğan da, nüfusuna oranla en çok şehit ve gaziye sahip Çubuk'un kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, şehitleri ve gazileri unutmamak adına birçok etkinlik yaptıklarını anlattı.

Kore ve Kıbrıs gazilerinin sayılarının azaldığını ifade eden Erdoğan, "Yaşayanlar da 80-90 yaşlarında. Bizim en önemli görevlerimizden biri Kore ve Kıbrıs gazileri ile onların aileleriyle ilgilenmek. Gazilerimiz çok zor zamanda hem Kore'de hem de Kıbrıs'ta kahramanca barış için mücadele etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz gazilerimizin yaşlılıklarında vakit geçirebilecekleri bir huzurevi inşa etmek. Bunun için de ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğini istiyoruz." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Erdoğan, Başkan Demirbaş'a hediye taktim etti.