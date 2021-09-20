Üye Girişi
Gazilerden Çamlıca Kulesi'ne tam not - Son Dakika

Gazilerden Çamlıca Kulesi'ne tam not

20.09.2021 12:27

Çamlıca Kulesi'nde, Gaziler Günü nedeniyle 50'ye yakın gazi bir araya geldi.

Çamlıca Kulesi'nde, Gaziler Günü nedeniyle 50'ye yakın gazi bir araya geldi. Manzarayı görenler, Çamlıca Kulesi'ne tam not verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazi' unvanının verildiği günün yıl dönümü olarak kutlanan 'Gaziler Günü' nedeniyle Güngören Belediyesi 50'ye yakın gazi ve yakınını Çamlıca Kulesi'nde ağırladı. Kule'nin restoranında manzara eşliğinde kahvaltılarını yapan gaziler, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve Güngören Kaymakamı Zeyit Şener ile bir araya geldi. Çamlıca Kulesi'ni ilk kez gören gaziler, kuleye tam not verdi.

İSTANBUL AYAKLARINIZIN ALTINDA

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan aynı zamanda hat sanatçısı da olan 68 yaşındaki Fikri Demirbaş, kuleyi çok beğendiğine dikkat çekerek, 'Burası harika bir yer. İstanbul ayaklarınızın altında. Boğaz köprüsünü görmek çok güzel, yükseklik korkum yok. Ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve refah diliyorum' dedi.

2 YIL PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜM

Metrobüslerde hamile kadınlara ve gazilere yer verilmesinin yazılarla belirtilmesi gerektiğini isteyen Demirbaş, 'Kıbrıs Barış Harekatı'na çıktığımızda yanımızdaki arkadaşlarımız şehit düştü. Biz hayata devam ediyoruz ama psikolojik olarak çok yıprandık. 2 yıl psikolojik tedavi gördüm' ifadelerini kullandı.

İLK HEDEF BİZDİK; ÇOK BÜYÜK ZORLUKLAR ÇEKTİK

Kıbrıs Barış Harekatında paraşütçü komando olduğu için ilk hedefin kendileri olduğunu söyleyen 67 yaşındaki gazi Zeki Şanlı ise, 'Orada aylarca kaldık. Çok büyük zorluklar çektik. Yeşil elbiselerimiz bembeyaz oldu. Toprağın içinde yaşıyorduk. Hayatımda görmediğim zorlukları hep orada gördüm. Allah'a şükür sağ ayağımda ufak bir yara aldım ancak beni engellemiyor. Arkadaşlarımız gözlerimizin önünde şehit oldu. Psikoloji kalmıyor, ne zaman vurulacağım diye düşünüyorsun. Kısmet ki sağ salim dönebildik. Eşim, olmazsa ben de olmam' diye konuştu.

HARİKA BİR YER

Çamlıca Kulesi'ne ilk defa gelen Şanlı, 'Çamlıca Kulesi'ne ilk defa geldim. Harika bir yer. Uzaktan görmüştüm buraları ama böyle daha iyi. Her şey için programı yapanlara çok teşekkür ediyorum. Allah kimsenin sağlığını bozmasın' dedi.

GAZİLERİMİZE MİNNETTARIZ

Gaziler için her yıl çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini ifade eden Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, 'Bu yıl bir farklılık olsun istedik. Hem İstanbulumuza Cumurbaşkanımızın kazandırdığı bu güzel eserde gazilerimizle bir araya gelelim hem de İstanbul'u kuşbakışı görelim ve anı olsun istedik. Gazilerimize minnettarız. Onlar bu ülke için savaş girdiler, arkadaşları şehit oldu. Bizler de onların çocukları, torunları olarak bu önemli günlerde onları hatırlamak, beraber olmakla, anılarını paylaşmakla kendimizi gönüllü hissediyoruz. Derin duygular içerisindeyiz. Gazilerimize, şehitlerimize minnettarız. Gazilerimiz, Güngören Belediyesi'nin sunduğu bütün imkanlardan ayrıcalıkları var. Onlarla ayrıca her yıl düzenlediğimiz ortak organizasyonlarımız, gezilerimiz, sosyal etkinliklerimiz, yemeklerimiz oluyor' diye konuştu.

Gazilerden Çamlıca Kulesi'ne tam not
Gazilerden Çamlıca Kulesi'ne tam not
Gazilerden Çamlıca Kulesi'ne tam not
Gazilerden Çamlıca Kulesi'ne tam not

19 Eylül Gaziler Günü, Çamlıca Kulesi, İstanbul, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gazilerden Çamlıca Kulesi'ne tam not - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayilerin 13:51 Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor 13:37 Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı 13:17 Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı
Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti. 12:54 Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti. Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti 12:04 Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk 11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk
TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak 11:26 TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor 11:21 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri
13:55 Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi
13:50 Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti
13:48 Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti
13:36 Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor
13:25 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok
13:16 Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı
12:58 Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi
12:53 Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti.
12:36 Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi         
13:55
Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti         
13:48
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler         
12:07
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış         
11:38
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı         
10:46
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı         
10:40
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 14:07:04. #1.13#
SON DAKİKA: Gazilerden Çamlıca Kulesi'ne tam not - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement