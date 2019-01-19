Son Dakika Haberleri: Gazilerden "Dünyaya Çağrı" Filmi

Gazilerden "Dünyaya Çağrı" Filmi

1 saat önce

Gaziler Tohum Projesi Derneğince hazırlanan, tohum israfını önlemeye dikkat çeken "Dünyaya Çağrı" isimli kısa filmin gösterimi yapıldı.

Gazilerden
Gaziler Tohum Projesi Derneğince hazırlanan, tohum israfını önlemeye dikkat çeken "Dünyaya Çağrı" isimli kısa filmin gösterimi yapıldı.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen filmin tanıtım programında konuşan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ateş Öcal, "Dünyaya Çağrı" adlı filmin hem İngilizce hem de Türkçe çekildiğini ve filmin tüm insanlığı ilgilendirdiğini söyledi.

Öcal, şunları kaydetti:

"Bugün filmin ilk gösterimi gerçekleşiyor. Bu galadan sonra dünyanın 132 ülkesinin büyükelçiliklerine bizzat elden teslim edilecek filmin konusu, dünyada tohumda geri dönüşüm. Bu filmle dünya insanlarına şunu diyoruz, 'Değişen iklimler ve küresel ısınma yüzünden dünya çocuklarının geleceği tehlikede.' İnsanlar korkunç bir sona yaklaşıyor. Küresel açlık. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti gazileri olarak, bu duruma müdahale için, gaziler minibüsü ile yola çıkıyoruz. Dil, din, ırk, ayırt etmeden dünyanın tüm coğrafyalarına meyve tohumları ekmeye gidiyoruz. Lütfen sizler de bize katılın."

Yenilen meyvelerin çekirdeklerinin artık çöpe atılmaması gerektiğine dikkati çeken Öcal, "Bu çekirdekleri güneşte kurutup bir toprak parçasına ekin çok geç olmadan. Mesajımız filmde bu. Bu yürüyen bir film olacak. Üzerinde bin 300 gazinin isminin olduğu, gaziler minibüsümüz var." dedi.

Bir senedir çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ama artık bir film yapmak istediklerini anlatan Öcal, "Bundan sonra il il, ilçe ilçe ve ülke ülke gezerek, konuyu üniversiteler, okullara yaymak istiyoruz. Gittiğimiz yerde minibüsten ineceğiz ve ağaçlarımızı ve tohumlarımızı ekeceğiz. Sonra 'lütfen yediğiniz meyvelerin çekirdeklerini atmayın ve ekin' diyeceğiz. Bundan sonra proje için yollarda olacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, "Dünyaya Çağrı" adlı kısa filmin gösterimi yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:23 Kaynak: AA

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