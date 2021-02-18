Gazilerden HDP ve PKK terör örgütüne tepki - Son Dakika

Gazilerden HDP ve PKK terör örgütüne tepki

18.02.2021 09:24

Gazilerden HDP ve PKK terör örgütüne tepki Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Bölge Başkanı Emrullah Aktaş: "HDP bir siyasi parti değil, PKK terör örgütüne eleman ve lojistik destek sağlama kampıdır" Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma...

Gazilerden HDP ve PKK terör örgütüne tepki

Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Bölge Başkanı Emrullah Aktaş:

"HDP bir siyasi parti değil, PKK terör örgütüne eleman ve lojistik destek sağlama kampıdır"

MUŞ - Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Bölge Başkanı Emrullah Aktaş, PKK terör örgütünün Gara'da 13 sivil vatandaşı katletmesine tepki göstererek, "HDP bir siyasi parti değil, PKK terör örgütüne eleman ve lojistik destek sağlama kampıdır" dedi.

Dernek binasında gazilerle birlikte basın açıklaması yapan Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Bölge Başkanı Emrullah Aktaş, terörle mücadelede Pençe Kartal-2 Operasyonu çerçevesinde Gara bölgesindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından mağaraya giren askerlerin, daha önceden hain PKK'lılar tarafından kaçırılan asker ve polislerin kafalarından haince, kalleşçe vurularak şehit edildiklerine şahit olduklarını ifade etti. Terörle mücadelenin sadece devletin ve hükümetin görevi olmadığını aktaran Aktaş, "Terörle mücadele hepimizin görevidir. Amasız, fakatsız, şartsız teröre hep beraber lanet okumalıyız. Bazı siyasi partiler terörün siyasi uzantılarından medet umuyor, siyasi kazanım bekliyor ve kol kola yürüyorlar" ifadelerini kullandı.

"HDP bir siyasi parti değil, PKK terör örgütüne eleman ve lojistik destek sağlama kampıdır"

HDP'nin terörün kendisi olduğunu belirten Aktaş, "Buradan açık bir şekilde ifade ediyoruz; HDP bir siyasi parti değil, PKK terör örgütüne eleman ve lojistik destek sağlama kampıdır. HDP, terörün kendisidir. Onun için derhal kapatılmasını talep ediyoruz. Hükümetten ve devletimizden beklentimiz terörle ve teröristle mücadele kesintisiz ve en sert şekilde devam etmelidir. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki PKK eli kanlı terör örgütüdür. HDP, PKK'nın temsilcisidir. Bunlara destek veren de teröristtir. Terörü destekleyen, onu meşrulaştırmaya çalışan, öven, koruyan ve kollayanlar ile destek verenler de teröristtir" diye konuştu.

Haince arkadan vurulan, pusuya düşürülen bu vatanın evlatlarına kast eden terör odaklarını lanetlediklerini vurgulayan Aktaş, "Terörü üreten, onu kullanan, destek veren ve terörden medet uman tüm kişi ve kurumların, toplum vicdanında ebediyen mahkum olacaklarını hatırlatıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bakan Akar ve Bakan Soylu'nun yanındayız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun her zaman yanında olacaklarını ifade eden Aktaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yurt dışında terörle mücadelede görevini en iyi şekilde icra eden Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve komutanımızın ve yurt içinde hainlere göz açtırmayan, şehit haberi gelince bizlerle hüzünlenen, biz şehit ve gazi ailelerinin abisi, kardeşi olan Bakanımız Süleyman Soylu'nun her daim yanında olacağız. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, kederli ailelerine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından gaziler tarafından "kahrolsun PKK, kahrolsun HDP" sloganı atıldı.

Gazilerden HDP ve PKK terör örgütüne tepki
Gazilerden HDP ve PKK terör örgütüne tepki
Gazilerden HDP ve PKK terör örgütüne tepki
Gazilerden HDP ve PKK terör örgütüne tepki

Şehit, Terör, Gazi, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazilerden HDP ve PKK terör örgütüne tepki - Son Dakika


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