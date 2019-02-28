Son Dakika Haberleri: Gazilerden İtso'ya Ziyaret

Gazilerden İtso'ya Ziyaret

1 saat önce

İnegöl Muharip Gaziler Derneği üyesi gaziler, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ'ı makamında ziyaret etti.

Gazilerden İtso'ya Ziyaret, System.String[]
İnegöl Muharip Gaziler Derneği üyesi gaziler, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ'ı makamında ziyaret etti.

İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ve Gaziler, nezaket ziyaretleri kapsamında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar dilediler. Selami Seymen, "İnegöl'ümüze değer katan, ekonomiye yön veren odamıza çalışmalarında başarılar, başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize kolaylıklar diliyoruz" dedi.

Yavuz Uğurdağ ise, "Bugün değerli gazilerimizi odamızda ağırlıyoruz. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Vatanımızın birliği, bütünlüğü ve istiklali uğruna canlarını ortaya koyan gazilerimiz, bizim iftihar kaynaklarımızdır. Bu uğurda şehit düşen kahramanlarımızave Hakk'ın rahmetine kavuşmuş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin bu günlere erişmesinde büyük emekleri bulunan gazilerimizin değerinin bilinmesi ve yalnızca özel günlerde değil her zaman yanlarında olunması gerektiğine inanıyoruz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak ihtiyaç duydukları her durumda İnegöl Muharip Gaziler Derneği'nin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:22 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan: 102 Bin Ürün Denetlendi, Yüzde 19'u Güvensiz Ürün Trafik Kazasından Yaralı Olarak Kurtulan 8 Aylık Hamile Kadın, Bebeğini Kaybetti

Kontrolden Çıkan Otomobil Babasultan Barajına Düştü! Ölü ve Yaralılar Var Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:42:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazilerden İtso'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]