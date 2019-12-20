Gazilerden 'sehven emeklilik' tepkisi - Son Dakika
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Gazilerden 'sehven emeklilik' tepkisi

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi üyesi gaziler, 2013 yılından sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) emeklilik için müracaat eden ve emekli edilerek maaşa bağlanan 227 gazinin, 17 Aralık 2019'da 'sehven emekli' edildikleri...

Gazilerden 'sehven emeklilik' tepkisi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi üyesi gaziler, 2013 yılından sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) emeklilik için müracaat eden ve emekli edilerek maaşa bağlanan 227 gazinin, 17 Aralık 2019'da 'sehven emekli' edildikleri söylenilerek maaşlarının kesilmesini, basın açıklamasıyla protesto etti.


Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi tarafından, Türkiye'de eş zamanlı olarak SGK Mersin İl Müdürlüğü önünde kitlesel basın açıklaması yapıldı. Gaziler adına açıklamayı okuyan Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer, SGK'nın 17 Aralık itibariyle Türkiye genelinde 227 terörle mücadele gazisinin emekli maaşlarını kestiğini söyledi. Kesilen maaşların gazi maaşları olmadığını belirten Tuncer, "Gazi olduktan sonra 3713 sayılı yasayla işe girmiş, yüzde 40 ve üzeri engeli olan, 15 yıl 3 bin 600 gün primi doldurup emekli olan gazilerin emekli maaşları kesilmiştir" dedi.


Devletin gazi maaşı bağladığı her gazinin aynı zamanda engelli bir vatandaş olduğunu ifade eden Tuncer, "Gazi olanlardan çalışabilir durumda olanlara, rehabilitasyon amaçlı devlet kurumlarında çalıştırılmak üzere bir istihdam hakkı verilmektedir ya da gazilerimiz kamunun engelli alım sınavlarına girerek veya özel sektörde engelli kadrolarında çalışmaktadır. 2013 yılında çıkarılan 6495 sayılı torba kanunun 80. maddesi uyarınca gazilerin askerlik ya da gazilik öncesi sigorta prim ödemeleri silindi ve engelli olarak işe giren gazilerin emeklilik hakları elinden alındı. Bu sebeple gazilerin emeklilik durumları ne kadar uzuv kaybı olursa olsun 60'lı yaşlara kaldı" diye konuştu.


2013 yılından sonra SGK'ya emeklilik için müracaat eden 227 gazinin emekli edilerek maaşa bağlandığını, ancak 17 Aralık 2019 tarihinde 'sehven emekli' edildiklerini dile getiren Tuncer, "Gaziler hem işlerinden olmuşlar hem de bağlanan emekli maaşları kesilerek mağdur edilmişlerdir" diyerek, bu durumun sorumlusunun SGK ve TBMM olduğunu söyledi. Tuncer, "Bu iki kurumu göreve davet ediyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisiyiz" şeklinde konuştu.


Açıklamanın ardından gaziler olaysız dağıldı. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:17 Kaynak: İHA
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