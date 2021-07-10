Gazilerden Vali Işık'a ziyaret - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş ve beraberindeki dernek yönetimini makamında kabul etti.

Ziyarette Muharip Gaziler Derneği Başkanı Baş, kabulleri nedeniyle Vali Işık'a teşekkür ederek derneğin faaliyetleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bir süre sohbet ettiği gazilere sağlıklı ve mutlu bir yaşam temennisinde bulunan Vali Işık, ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür ederek derneğin çalışmalarında başarılar diledi.