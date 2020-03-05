Gazilere asker selamı veren öğrenciye Türk bayrağı hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazilere asker selamı veren öğrenciye Türk bayrağı hediyesi - Son Dakika

Gazilere asker selamı veren öğrenciye Türk bayrağı hediyesi

6 saat önce

Ödemiş'te gaziler derneği üyelerinin geçişi sırasında esas duruşa geçerek asker selamı veren öğrenciye, dernek tarafından Türk bayrağı hediye edildi.

Gazilere asker selamı veren öğrenciye Türk bayrağı hediyesi, System.String[]

Ödemiş'te gaziler derneği üyelerinin geçişi sırasında esas duruşa geçerek asker selamı veren öğrenciye, dernek tarafından Türk bayrağı hediye edildi.

Ödemiş Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ve üyeler, 50. Yıl Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Aktaşoğlu, Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek üzere 13 gaziyle birlikte Askerlik Şubesine giderek dilekçe verdiklerini, bu sırada yolda kendilerini gören 50. Yıl Ortaokulu öğrencisi İbrahim Özdemir'in esas duruşa geçerek kendilerine asker selamı verdiğini belirtti.

Bu hareketin kendilerini duygulandırdığını belirten Aktaşoğlu, "İbrahim Özdemir, bu davranışıyla adeta bizlerin gönlünde taht kurdu. Bize göre gerçekten örnek bir davranıştı. Hem şaşırdık hem duygulandık. Kendisini tebrik ediyoruz." dedi.

Aktaşoğlu'nun Türk Bayrağı ve Şehitler kitabı hediye ettiği öğrenci Özdemir ise "Gaziler her zaman bizim baş tacımız. Bugün nerede görürsem göreyim her zaman esas duruşumu ve Mehmetçik selamımı veririm. Kendilerini çok seviyorum. Çünkü gazilerimiz olmasaydı, bu ülke için savaşmasalardı bizler de olmazdık." dedi.

Suriye, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:24 Kaynak: AA
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