Son Dakika Haberleri: "Gazilere gösterilecek saygı, kişinin kendine ve vatanına olan saygısıdır"
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"Gazilere gösterilecek saygı, kişinin kendine ve vatanına olan saygısıdır"

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ünvanı verilişinin 94. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ünvanı verilişinin 94. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.


Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törene, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Avukar Adil Biçer, Jandarma Yarbay Mustafa Matar, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, protokol üyeleri ve gaziler katıldı.


Çoğu Kıbrıs Gazisi, 2'si 15 Temmuz Gazisi toplam 49 gazinin katıldığı törende Kaymakamlık Makamı, Belediye Başkanlığı ve Gaziler adına çenek sunma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak, günün anlam ve önemi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Hakime Küçükkoç tarafından anlatıldı.


Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğan, gazilerin de önemli birer değer olduğunu belirtti. Erdoğan, "Gazilere gösterilecek saygı, kişinin kendine ve vatanına olan saygısıdır. Şehitlik ve gazilik mertebesinin ulviyetine inanan her Türk vatandaşı, bu vatan evlatlarının yanında olmuştur" dedi. - KÜTAHYA

Mustafa Kemal Atatürk, Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:38 Kaynak: İHA
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