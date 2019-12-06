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Gazilere madalyaları ve beratları verildi
6 saat önce
Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Bilecik'in Bayırköy beldesindeki gazilere madalyaları ve beratları verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Bilecik'in Bayırköy beldesindeki gazilere madalyaları ve beratları verildi.
Konu hakkında açıklama yapan Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimizden merhum Nurettin Pire'nin eşi Şerife Pire teyzemize ve Hasan Yavuz amcamıza gazilik madalyalarını ve beratlarını Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Hatice Dost ile birlikte takdim ettik. Bizleri evlerinde sıcak bir şekilde ağırlayan her iki aileye de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
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