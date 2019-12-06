Son Dakika Haberleri: Gazilere madalyaları ve beratları verildi
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Gazilere madalyaları ve beratları verildi

6 saat önce

Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Bilecik'in Bayırköy beldesindeki gazilere madalyaları ve beratları verildi.

Gazilere madalyaları ve beratları verildi, System.String[]

Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Bilecik'in Bayırköy beldesindeki gazilere madalyaları ve beratları verildi.


Konu hakkında açıklama yapan Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimizden merhum Nurettin Pire'nin eşi Şerife Pire teyzemize ve Hasan Yavuz amcamıza gazilik madalyalarını ve beratlarını Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Hatice Dost ile birlikte takdim ettik. Bizleri evlerinde sıcak bir şekilde ağırlayan her iki aileye de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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