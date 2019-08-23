Son Dakika Haberleri: "Gazilerimiz bizim onurumuzdur"
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"Gazilerimiz bizim onurumuzdur"

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ve Altıntaş Belediye Başkanları, geçtiğimiz günlerde Gemlik'te saldırıya uğrayan Gazi Ömür Karaman ve 4 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Başkan Cüneyt Yıldız'ın mezarını ziyaret ettiler.

Kütahya'nın Dumlupınar ve Altıntaş Belediye Başkanları, geçtiğimiz günlerde Gemlik'te saldırıya uğrayan Gazi Ömür Karaman ve 4 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Başkan Cüneyt Yıldız'ın mezarını ziyaret ettiler.


Başkanlar yaptıkları ortak açıklamada, " Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçen hafta darp edilen gazimiz Ömür Karaman'ı Bursa'da ki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Gazilerimiz bizim onurumuzdur. Yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz" dediler.


İki başkan ve beraberindeki heyet, daha sonra 4 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Başkan Cüneyt Yıldız'ın mezarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler.(YD-EFE) - KÜTAHYA

Cüneyt Yıldız, Kütahya, Karaman, Gemlik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:35 Kaynak: İHA
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