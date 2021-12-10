Gazilerimiz ile Gönülden Gönüle Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gazilerimiz ile Gönülden Gönüle Buluşması Gerçekleştirildi

10.12.2021 22:13

Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Valimiz Seddar Yavuz'un örnek projelerinden biri olan Gönülden Gönüle projesi kapsamında bugün İzmit ilçemizde ikamet eden gazi ve gazi ailelerini hanelerinde ziyaret ederek onlarla hemhal oldu.

Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Valimiz Seddar Yavuz'un örnek projelerinden biri olan Gönülden Gönüle projesi kapsamında bugün İzmit ilçemizde ikamet eden gazi ve gazi ailelerini hanelerinde ziyaret ederek onlarla hemhal oldu.

Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Vali Seddar Yavuz'un selamlarını ilettiği ziyaretlerde Gazilerimiz; Oktay Koşal, Ruhi Ademoğlu, Adem Okan, İlhan Akyol, Lütfü Kurhan, Mümin Büyükyaşar, Recep Demir ve Mustafa Sağol'un evlerine misafir oldu. Gülen ve mutlu gözlerle karşılanan Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, her biriyle yakından ilgilenerek, hal hatırlarını sordular.

Mutlulukları yüzlerinden okunan gazilerimiz ve aileleri Vali Seddar Yavuz'a selamlarını ileterek şunları söylediler: "Gazilerimize devletimiz maddi anlamda her türlü yardımı yapıyor ve bir çok imkanlar sağlıyorlar. Devletimiz sağ olsun var olsun. Yapılan bu ziyaretler bizleri ziyadesiyle manevi olarak memnun ediyor. Hatırlanmak ve kıymetli hissettirilmek çok değerli. Bu ziyaretler için Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. " diyerek, memnuniyetlerini belirttiler.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Gazilerimiz ile Gönülden Gönüle Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika


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