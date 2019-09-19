MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, barış, demokrasi ve özgürlük maskesiyle çözüm gevişi getirip fitneye kol kanat gerenler gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Gaziliğin, inanmış bir kalbin, irfanla yoğrulmuş bir ruhun felaketler karşısında, fazilet ve fedakarlık anıtı olarak yükseldiğini belirten Bahçeli, mevzubahis gazilik ise kutlu ve kutsal değerler uğruna her şeyi göze alanların varlığının kesif ve kesin şekilde anlaşılacağına işaret etti.

Şehit ve gazilere, hem vefa hem gönül hem de manevi borçları bulunduğunu vurgulayan Bahçeli, "Gazilik şehadeti hedef almış muazzam bir mücadele hissiyatının mükafatı, korkunç hadiseler sürecinin içinden bir cevher gibi parlayan kahramanlık beratıdır." görüşünü paylaştı.

Türk milletinin gazi bir millet olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Gaza şuuru gazilik yuvası, vatan ve millet sevdası gaziliğin mümbit yurdudur. İstiklalimiz güvencedeyse, istikbalimiz güvenlik zırhına bürünmüşse bunda nice faninin insanüstü meziyet ve müdahalesinin emsalsiz payı bulunduğu vakidir, varittir. Terörle mücadelede tarih yazan, destan destan büyüyen gazilerimiz milli birlik ve beraberliğimizin korku nedir bilmeyen cengaverleridir. Onlar sayesinde bölücü hainlere fırsat verilmemektedir. Şehit ve gazilerimiz Türk milletinin en büyük gücüdür.

Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, barış, demokrasi ve özgürlük maskesiyle çözüm gevişi getirip fitneye kol kanat gerenler gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir. Gazilerimize hürmet etmek yerine, teröristlerden himmet bekleyenler iş birlikçidir. Kolunu, bacağını, gözünü veya bir başka uzvunu terörle mücadelede kaybetmiş gazilerimizin hakkını ve hukukunu korumak sadece milli bir görev değil, aynı zamanda ikamesi olmayan şeref meselesidir. Şerefimiz kadar varız, şerefimiz kadar insanız. Nitekim gerisi laf-ı güzaftır."

"Gazilerimiz uzanacak bir el beklemektedir

Gazilerin mevcut sorunlarının çözümü konusunda herkesin duyarlılıkla hareketi, vicdan seferberliğiyle sorumluluk almasının kaçınılmaz bir zaruret olduğuna değinen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Mesela terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan gazilerimiz uzanacak bir el beklemektedir." ifadesini kullandı.

"Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanının verilmesiyle birlikte onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası mutlaka verilmelidir." değerlendirmesini yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

"İlave olarak iş hakkı tanınmalı, serbest seyahat kartı ve faizsiz konut kredisi hakkı sağlanmalı, özellikle de sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti temin edilmelidir. Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken yüzde 40'ın üzerinde sakatlık oranı bulunan, ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur. ve de acilen telafi edilmelidir. Kore ve Kıbrıs gazilerimizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını acilen gidermek lazımdır. Konuyla ilgili gereği neyse yapılacaktır. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize ne versek azdır. Onların hayranlık verici fedakarlıklarını parayla pulla mukayese etmek, yani vatan ve millet sevgilerini dünyevi kıymetlerle ölçmek imkansız olduğu kadar izan ve insaf yoksunluğudur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' ve 'Müşirlik' unvanlarının verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü'nde bütün gazilerimize hürmetlerimi sunuyor, uzun bir ömür diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. Aziz şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Unutulmasın ki 'Ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyen Türk milletine boyun eğdirip teslim olmasını sağlayacak zillet bir kuvvete dünya üzerinde tanıklık ve tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecektir. Çünkü iman ve irade işgal ve ihaneti rezil etmiş, yine edecektir."