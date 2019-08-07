"Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, "Türkiye'de birlik ve beraberliğimizin örneklerinden birini burada görüyoruz.

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, "Türkiye'de birlik ve beraberliğimizin örneklerinden birini burada görüyoruz. Pençe Harekatındaki gazimiz ile 15 Temmuz gazimizin aynı masa etrafında olması bu dayanışma ruhunu görüyoruz. Biz 15 Temmuz derneği olarak tüm gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şebik ve beraberindekiler Hakkari'nin Derecik ilçesinden teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür'ü Kapaklı ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Şebik, AA muhabirine yaptığı açıklamada dernek olarak tüm gazilere sahip çıkacaklarını belirterek birlik ve beraberlik olgusunu daha da perçinleştireceklerini söyledi.

Birlik ve beraberliğin cephedeki, askerlere gösterilmesi gerektiğini ifade eden Şebik,şöyle devam etti:

"Ordumuz bir yandan Irak sınırlarında bizleri korumak için mücadele ederken bir yandan Suriye'de güvenli bölgeyi tesis etmek için bir süreç yaşıyoruz. 15 Temmuz gazimiz Sabri kardeşimiz ile beraber Tarık kardeşimize geldik. Milletimizin bu dayanışma içerisinde olması çok önemli. Askerlerimizin cephede bu mesajı almaları da çok önemli.Türkiye'de birlik ve beraberliğimizin örneklerinden birini burada görüyoruz. Pençe Harekatındaki gazimiz ile 15 Temmuz gazimizin aynı masa etrafında olması bu dayanışma ruhunu görüyoruz. Biz 15 Temmuz derneği olarak tüm gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"Keşke yeniden vatan savunmasında olsam"

Pençe Harekatı gazisi Uzman Onbaşı Tarık Cür de keşke yeniden arkadaşlarımla beraber vatan savunmasında olsam diyerek Türk bayrağına aşık olduğunu söyledi.

Derneğin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ve çok duygulandığını belirten Cür, "Derneğimiz hoş gelmişler, çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım, keşke ayağa kalkıp hepsine sarılabilsem. İnşallah gazilerimiz sağlıklarına kavuşur. Şehitlerimizin Allah katındaki değerini biliyoruz. İsterdim ki arkadaşlarımla aynı mevzide mücadele edeyim ama bana bu mertebe nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz köprüsü üzerinde sağ ayağını kaybeden ve protez bacak ile hayatını devam ettiren Gazi Sabri Gündüz ise "Biz tekrar ayağa kalkacağız ve bayrağımızı hep dalgalandıracağız. Çünkü biz hala yaşıyoruz." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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