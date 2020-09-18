DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Gazilik unvanını 24 yıl sonra aldı

BİTLİS'te 1994 yılında vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada bacaklarından yararlanan Celal Zedeli (48), 24 yıl sonra 2018'te devlet tarafından gazi sayıldı. Celal Zedeli, dün de Kahramanmaraş Valiliği tarafından düzenlenen törenle devlet övünç madalyası ve beratını aldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Celal Zedeli, vatani görevini Bitlis'in Kiğı ilçesinde jandarma er olarak yaptı. Zedeli ve silah arkadaşları, 20 Nisan 1994'te arazi- arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce pusuya düşürüldü. Çatışmada, terhisine 23 gün kalan Zedeli, 2 bacağından yaralandı. Hastanede 40 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen Zedeli'ye, 'Askerliğe elverişlidir' raporu verildi ve gazi sayılmadı.

Memleketine dönüp esnaflık yapan Celal Zedeli, 27 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan 684 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında gazilik unvanı için tekrar başvuru yaptı. Hala olayın izlerini bacaklarında taşıyan Zedeli'ye 'Askerliğe elverişli değildir' raporu verildi. Raporu onaylanan Zedeli, çok istediği gazilik unvanına kavuştu.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASINI TÖRENLE ALDI

24 yıl sonra gazilik unvanını alan Celal Zedeli, dün de devlet övünç madalyası ve beratı almanın gururunu yaşadı. Tarihi Maraş Kalesi'nde övünç madalyası verilen 12 gaziden biri olan Celal Zedeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı devlet övünç madalyası ve beratını Vali Ömer Faruk Coşkun'un elinden aldı.

Törene; eşi Nuray, çocukları Esra, Abdurrahman ve Yusuf Enes ile katılan Celal Zedeli, çok istediği gazilik unvanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"1994 yılında vatani görevimi yaparken Bitlis'in Kiğı ilçesinde çıkan çatışmada yararlandım. O zaman verilen sağlık raporu nedeniyle gazi olamadık. 15 Temmuz 2016'dan sonra çıkan 584 sayılı kanun hükmünde kararname ile devlet büyüklerimize bize bir hak daha tanıdı. Raporları istediler. Yapılan tetkiklerden sonra raporum onaylandı 1 Ocak 2018'de gaziliğimi aldım. 24 yıl sonra gaziliğimi aldım ve çok sevinçliyim, mutluyum. Bugün de madalyamı aldım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Törene katılanlar

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Celal Zedeli'nin madalyasını alması

- Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

- Zedeli ile röp.

- Zedeli'nin devlet övünç madalyası ve beratını göstermesi

- Zedeli ile asile ile birlikte

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

==========

Kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 29 yıl, sevgilisi ise 20 yıl hapis

ESKİŞEHİR'de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorladığı ve çocuğunun çıplak fotoğraflarını ona gönderdiği iddia edilen anne Özden Ayan (33) yargılandığı mahkemece 28 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sevgilisi olan Hasan Hüseyin Kınık (48) ise 20 yıl 3 ay hapse mahkum oldu.

Eskişehir'de oturan Özden Ayan, 2019 yılı Eylül ayında 3 çocuğunu yanına alarak sevgilisi Hasan Hüseyin Kınık ile buluşmak için bir apart daireye gitti. Çocuklarını başka bir odaya götüren Ayan, bir süre sonra 14 yaşındaki kızını sevgilisi olan Kınık'ın isteği üzerine yanına getirerek 'yapmak zorundasın' diyerek cinsel ilişkiye zorladı ve kendisi ile kızının kıyafetlerini çıkardı. Hasan Hüseyin Kınık da iddiaya göre bu sırada küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Küçük kız bir süre sonra odayı terk ederek ayrıldı. Anne Ayan, daha sonraki dönemde kızının çıplak görüntü ve fotoğraflarını sevgilisine gönderdi.

Küçük kızın okulundaki rehber öğretmene yaşadıklarını anlatması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Özden Ayan ve sevgilisi Hasan Hüseyin Kınık, geçen 6 Mart'ta Eskişehir 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli soruşturmasını tamamlayıp 13 Mart 2020 tarihinde Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne Özden Ayan ve sevgilisi Hasan Hüseyin Kınık hakkında dava açtı. İddianamede iki sanık için 'çocuğu karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarına ilişkinde 2 kez yarı oranda ceza artırımı talep edildi.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDILAR

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Özden Ayan ve Hasan Hüseyin Kınık'ın aylık tutukluluk incelemesini geçen 22 Nisan'da yaparak yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Kamuoyundaki tepkiler ve mağdur kızın babası tahliye kararına yaptığı itirazın üzerine Ayan ve sevgilisi Kınık yeniden tutuklandı.

DAVADA KARAR AÇIKLANDI

Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu olan sanıkla anne Özden Ayan ve sevgilisi Hasan Hüseyin Kınık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Davada Eskişehir Barosu Çocuk Hakları Komisyon üyelerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de yer aldı. Tutuklu sanıklardan Özden Ayan, son savunmasında eski ifadelerini tekrar ederek, "Hasan'ın beni zorlaması ve tehditle mecbur kalmadığımdan dolayı neler yapmış olduğumu anlatmıştım. Ben suç işlemedim, bu yüzden beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık olan Özden Ayan'ın sevgilisi Hasan Hüseyin Kınık ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Özden'in anlattıklarını kabul etmiyorum. Ben isnat edilen suçları işlemedim. Bu yüzden beraatime ve tahliye karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

MAHKEME SANIKLARA CEZA YAĞDIRDI

Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayıp, çocuğunun çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen anne Özden Ayan'a hakkında kararını açıkladı. Mahkeme sanık Ayan'a 'çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 18 ay, müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğun kullanılması suçundan 7 yıl 6 ay, çocuğa müstehcen görüntülerin gösterilmesi suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, Özden Ayan'ın sevgilisi olduğu belirtilen Hasan Hüseyin Kınık'a ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 3 yıl 18 ay, müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğun kullanılması suçundan 3 yıl 9 ay, şantaj suçundan 1 yıl 10 ay, çocuğun cinsel istismarı suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme toplamda anne Özden Ayan'a 28 yıl 3 ay hapis, sevgilisi Hasan Hüseyin Kınık'a ise 20 yıl 3 ay hapis cezası vermiş oldu. Ayrıca sanıklar hakkında da iyi hal indirimi uygulamadı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, -

===================

Alanya'da yatakla uçtu, havada uyudu

Daha önce Muğla'nın Fethiye ilçesinde koltukla uçan paraşüt pilotu Hasan Kaval (28), bu kez Antalya'nın Alanya ilçesinde yatakla uçtu. Paraşütüne bağladığı yatakla Yassı Tepe mevkiinden uçuş yapan Kaval, yüzlerce metre yüksekte yatakta uyudu.

Alanya'da yaklaşık 800 metre yükseklikte bulunan Yassı Tepe mevkiinde yamaç paraşütü yapan yerli yabancı birçok turist, adrenalin dolu anlar yaşıyor. Alanya'nın manzarasını kuşbakışı görme fırsatı bulan yüzlerce kişi, ilçeyi bambaşka bir açıdan izleme fırsatı yakalıyor.

Bu bölgede uzun yıllardır uçuş yapan paraşüt pilotu Ergün Ulu ve ekibi, bu kez Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) da desteğiyle bir ilke imza attı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşüt pilotluğu yapan Hasan Kaval'ın yatakla uçma projesine destek olan Ulu ve ALTAV yönetimi, Alanya'nın tanıtımı için farklı bir etkinliğe imza attı. Daha önce Fethiye'de koltuk ve televizyonla uçarak binlerce metre yükseklikte televizyon seyreden Kaval, bu kez Alanya'da yatakla uçarak, havada uyudu. Yaklaşık 800 metre yükseklikten çok rahat bir uçuş gerçekleştiren Kaval'a, ALTAV yönetim kurulu üyesi Elvan Güneş uçuş sonrası plaket vererek teşekkür etti. 'YAMAÇ PARAŞÜTÜ GÜVENLİ BİR SPOR'Daha önce birçok farklı proje gerçekleştirdiğini ve yamaç paraşütünün tehlikeli bir spor olmadığını anlatmaya çalıştığını belirten Kaval, " Ölüdeniz 'de yaptığım birkaç projem vardı. Daha sonra Alanya'da yapmak istedim, çünkü 10 yıl önce burada uçmuştum. Tekrar bir projem olsun ve Alanya'da olsun istedim. Turizme biraz katkım olduysa ne mutlu bana. Yamaç paraşütü tehlikeli bir spor değil. Bunu tehlikeli yapan insanlar. Bilinçsiz, tecrübesiz uçuşlar, yetersiz pilotaj ve eğitim. Yamaç paraşütünün güvenli bir spor olduğunu kanıtlamaya çalışıyorum. Ayrıca turizme katkı ve yeni şeyler yapmak istiyorum. Çünkü dünyada sürekli yeni şeyler yapılıyor, biz neden yapmayalım" diye konuştu.'EVDEKİ RAHATLIĞI GÖKYÜZÜNE TAŞIYORUM'Alanya'nın atmosferini de değerlendiren Kaval, "Alanya'nın atmosferi çok güzeldi. 10 yıl aradan sonra burada uçtum, biraz heyecanlıydım ama uçuşlar aslında benim için çok heyecan yaratmıyor. Çünkü orası benim gökyüzüm, evim gibi hissediyorum ve evinizdeki rahatlığı gökyüzüne taşıyorum" diye konuştu. Uçuş sonrası Kaval'a teşekkür plaketi veren ALTAV yönetim kurulu üyesi Elvan Güneş, bu tarz ilginç ve Alanya'nın tanıtımı için önemli projeleri her zaman desteklediklerini belirterek, şunları söyledi: "Alanya Turizm Tanıtma Vakfı olarak doğru ve güzel projelerin her daim yanındayız. Hasan beyi zaten takip ediyorduk. Özellikle koltukla uçuşu dünyada çok ses getirdi, milyonlara ulaştı. Alanya'da da böyle bir proje, hem turizm hem bölgemiz açısından çok ses getirecekti. Bugün de yatakla uçtu, buna şahit olduk. Kendisi indiğinde çok keyifliydi, biz de keyifle izledik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Uçuştan ve indiği andan görüntüler (Gopro görüntüleri)Uçuştan drone görüntülerHasan Kaval'a teşekkür plaketi verilirken görüntüHasan Kaval RÖP

Elvan Güneş RÖP

HABER-KAMERA: Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

=========================

Uzaktan eğitim görebilmesi için öğrencisinin evine televizyon ve uydu alıcı hediye etti

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Atatürk İlkokulu idarecileri, Kurtdere köyünde yaşayan Özel Eğitim 4'ncü sınıf öğrencisi Ali Çam'ın (9) ailesine uzaktan eğitim veren EBA TV yayınlarını izleyebilmesi için televizyon ve uydu alıcı temin ederek hediye etti.

Hisarcık ilçesinde Atatürk İlkokulu idarecileri, Kurtdere köyünde yaşayan Özel Eğitim 4'ncü sınıf öğrencisi Ali Çam evinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitim yayınlarını izlemediğini öğrendi. Okul Müdürü İsmail Değirmenci, Müdür Yardımcısı Pelin Solak ve Özel Eğitim Öğretmeni Nihat Koçer temin ettikleri televizyonu özel araçlarıyla Kurtdere köyünde oturan öğrencileri Ali Çam'ın ailesine teslim etti. Özel eğitim öğrencilerinin daha fazla ilgiye ve eğitime ihtiyacı olduğunu söyleyen Müdür Yardımcısı Pelin Solak, "Kurtdere köyünde oturan özel eğitim öğrencimiz Ali Çam'ın ailesinin maddi imkansızlıklardan dolayı evlerine televizyon alamadıklarını öğrenmemizin ardından öğrencimizin EBA'dan yararlanması ve eğitim öğretimden uzak kalmaması için okul idaresi olarak temin ettiğimiz televizyonu evlerine götürüp teslim ettik. Bundan böyle öğrencimiz köyünde eğitim ve öğretime devam edebilecekö diye konuştu.

İki çocuk annesi Ayşe Çam, çocuğunun eğitimi için televizyon temin edip evlerine kadar getirip teslim eden okul idarecilerine ve özel eğitim öğretmenine teşekkür etti. İdareciler televizyon ve uydu alıcısını bağlayarak Ali Çam'ın uzaktan eğitim yayınlarını izlemesini sağladı.