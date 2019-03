Gazimağusa'da Dünya Down Sendromu Günü'ne Dikkat Çekildi

– DOĞU Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü sebebiyle çeşitli yerlerde stant kurarak farkındalık yaratmaya çalıştı. Vatandaşlar ile bir araya gelen öğrenciler, bu konuda halkı bilgilendirerek broşür dağıttı.



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü tarafından, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısı ile farkındalık çalışmalarına destek vermek amacıyla etkinlik düzenlendi. DAÜ Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri, 21 Mart Perşembe günü, Öğretim Görevlisi Arzu Abiç ve Araştırma Görevlisi Gamze Yatmaz'ın koordinatörlüğünde, Gazimağusa Belediyesi Perşembe Pazar yeri, Önder AVM ve Citymall AVM'de stant kurarak; halkı Down Sendromu hakkında bilgilendirdi ve broşürler dağıttı.



Söz konusu farkındalık etkinliğine ilişkin DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin, Down Sendromlu bireylerin hayata katılımını arttırmak ve Down Sendromu hakkında toplumu bilinçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.



21 MART ÖZEL BİR TARİH



Açıklamada, "Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendromlu bireylerde bulunan kromozom sayısının 47 olmasından kaynaklanır. Bugün dünya üzerinde yaklaşık 6 milyon Down Sendromlu birey yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler, 10 Kasım 2011 tarihli kararı ile toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 21 Mart'ı 'Dünya Down Sendromu Günü' olarak tanımıştır ve her yıl 21 Mart'ta Down Sendromu konusunda toplumda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Birleşmiş Milletler'in, 21 Mart tarihini Dünya Down Sendromu Günü olarak tanımasının ardında ise, Down Sendromunda normalde 2 adet olması gereken 21'inci kromozomun 3 adet olması nedeniyle 21 ve 3 rakamının bu sorunda taşıdığı anlam yatmakta ve 21 Mart tarihini Down Sendromu için özel kılmaktadır" denildi. - Gazimağusa

