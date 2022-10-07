GAZİMAĞUSA - KKTC'de Maraş'ın kademeli açılım sürecinin başlamasının üzerinden iki yıl geçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından bir kısmı halkın kullanımına açılan Maraş'ın kademeli açılım sürecinin başlamasının üzerinden iki yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Gazimağusa sınırları içerisinde yer alan Maraş bölgesinin kademeli açılım süreci 8 Ekim 2020'de başlarken bölgede, şu ana kadar yüzde 3,5'lik kısım askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivil bölgeye dönüştürüldü.

Gazimağusa Belediyesi, Türkiye'nin de katkılarıyla ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla plajlar, büfeler, bisiklet kiralama noktası ve dinlenme alanları hizmete sundu.

Bu kapsamda 2021 yaz sezonunun başında Maraş'ın kamuya açık bölümünde bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj halkın kullanımına sunulurken bu bölgedeki düzenlemeler bu yıl da devam etti.

Maraş'ın giriş kapısı yakınında bulunan ve "1 numaralı plaj" olarak adlandırılan bölgede Gazimağusa Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılırken alana şezlonglar ile şemsiyeler yerleştirildi ve cankurtaranlar görevlendirildi. Ziyaretçiler yaz boyunca Maraş sahilinde denizin keyfini çıkardı.

Belediye tarafından ziyaretçilerin plajlara ulaşımını kolaylaştırmak maksadıyla 19 Haziran 2021'den itibaren ziyarete açık bölgedeki yol güzergahında otobüs ile ring servisi yapılmaya başlandı.

Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi'ndeki eski Belediye Parkı (çay bahçesi) ve içindeki tesisleri yenileme çalışmaları tamamlanarak 20 Temmuz 2021'de hizmete sunuldu.

Maraş'ın hemen girişinde, bu yıl bitki satış noktası ve hediyelik eşyaların satıldığı dükkan da açıldı.

Maraş'ın açık kısımlarında çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapılırken burada bazı sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

2 yılda 750 bin ziyaretçi

Maraş, geçen iki yıl zarfından salgın koşullarına rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Açılım sürecinin başlamasından bu yana yaklaşık 750 bin civarında yerli ve yabancı turist Maraş'a ziyarette bulundu.

Münferit olarak gelen turistlerin yanı sıra kafileler halinde de çok sayıda turist bölgeyi ziyaret ediyor.

Rehberler eşliğinde bölgeyi gezen turistler, Maraş'ın tarihine ilişkin bilgi alıyor.

Maraş, yaz döneminde 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ziyaretçiler, Maraş'ta geçirdikleri zamanlarda bol bol fotoğraf çektiriyor.

Bilal Ağa Mescidi de ziyaretçilerin ilgi odağında

Maraş bölgesinde bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında kapatılan Bilal Ağa Mescidi'nin 8 Ekim 2020'de başlayan Maraş açılımı sonrasında faaliyete geçmesi yeniden gündeme gelmişti.

Bilal Ağa Mescidi, daha sonra Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından 20 Temmuz 2021'de yeniden ibadete açıldı. 47 yılın ardından yeniden açılan 200 yıllık geçmişe sahip mescitten, Maraş'ın kademeli açılımının başlamasının ardından ezan sesi yükselmeye başladı. Mescitte, 23 Temmuz 2021'de ilk cuma namazı kılındı.

Vakit namazlarının kılındığı Bilal Ağa Mescidi, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi odağı durumunda.

Ziyaretçiler Maraş'ın açılmasını memnuniyetle karşılıyor

AA muhabiri, Maraş'ı ziyaret eden turistlere görüşlerini sordu.

Türkiye'den KKTC'yi ziyarete gelen Mert Küreşoğlu, ilk kez Maraş'a geldiğini ve gelmeden önce bölgeyi çok merak ettiğini söyledi.

Küreşoğlu, eşiyle balayı için KKTC'ye geldiklerini belirterek, Maraş ile ilgili izlenimlerinin çok olumlu olduğunu anlattı.

Özgür Yüksel, kaldıkları otelden sadece Maraş'ı görmek için bir tur satın aldıklarını ve bölgeyi gezerken enteresan duygular yaşadığını aktardı.

Yüksel, "İnşallah açılma süreci devam ettikçe Maraş'ın daha da ilgi çekeceğini düşünüyorum. Maraş'ın açılması kapalı kalmasından daha iyi bir durum. Açılım sürecinin devam etmesini destekliyoruz." dedi.

Turist Hatice Tozay, Maraş'ın açılmasının çok olumlu bir adım olması gerektiğini kaydederek, açılış yıl dönümü olan 8 Ekim'de Maraş'ta olmak istediklerini dile getirdi.

İngiliz turist Gareth Nixon, ilk kez Maraş'ı ziyaret ettiğini belirterek, bölgede güzel zaman geçirdiklerini ve bisiklet kiralayarak Maraş'ı gezdiklerini söyledi.

Nixon, Maraş'ın sahillerinin ve kumunun çok etkileyici, denizin ise tertemiz olduğuna vurgu yaptı.

Sally Barlow da balıkların hemen ayaklarının dibinde yüzdüğüne dikkati çekerek, bölgedeki insanların dostane olduğunu belirtti.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 12 Temmuz 2021'de Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında bir bölge daha askeri olmaktan çıkarılmış ve böylece Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmı sivilleştirilmişti.

Türkiye ve KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlara ve diğer vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapmaları çağrılarını yineliyor.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması hedefleniyor.