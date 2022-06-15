GAZİMAĞUSA - KKTC'de "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" devam ediyor - Son Dakika
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GAZİMAĞUSA - KKTC'de "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" devam ediyor

15.06.2022 23:17

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhası gerçekleştiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhası gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın deniz safhası, Gazimağusa açıklarındaki Türk arama kurtarma bölgesinde, Türkiye ve KKTC askeri ile sivil unsurlarının katılımıyla icra ediliyor.

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Gazimağusa açıklarında seyir halinde olan ticari yat ile çok sayıda göçmen taşıyan kuru yük gemisinin çarpışması sonrasında yaşanan olaylar canlandırılıyor.

Tatbikata 9 ülkeden 10 askeri ateşe de gözlemci olarak iştirak ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, askeri erkan ve basın mensupları, tatbikatı, "TCSG Yaşam" korvetinden takip ediyor.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun, GKK Boğaz Karargahı'nda basına bilgi vermesiyle dün başlamıştı.

Brifingin ardından 101 Evler'deki tatbikat alanına geçilerek tatbikatın kara safhası icra edilmişti.

Tatbikat, 17 Haziran'da sona erecek.

GAZİMAĞUSA - KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı devam ediyor
GAZİMAĞUSA - KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı devam ediyor
GAZİMAĞUSA - KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı devam ediyor
GAZİMAĞUSA - KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı devam ediyor
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Kaynak: AA

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİMAĞUSA - KKTC'de 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı' devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİMAĞUSA - KKTC'de "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" devam ediyor - Son Dakika
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