GAZİMAĞUSA - KKTC'nin en yaşlı ağacı: Cümbez - Son Dakika
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GAZİMAĞUSA - KKTC'nin en yaşlı ağacı: Cümbez

27.02.2022 12:10

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan tarihi Cümbez Ağacı, ülkede yaşayan en yaşlı canlı olarak biliniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan tarihi Cümbez Ağacı, ülkede yaşayan en yaşlı canlı olarak biliniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Gazimağusa bölgesindeki Cümbez Ağacı, yedi asırdan bu yana tarihe tanıklık ediyor.

Lüzinyanlılar döneminde 1299'da dikilen bu ağacın gövdesi, 2,70 metreden sonra yedi dala ayrılıyor.

Kıbrıs'taki bilinen en yaşlı ve canlı ağaç olan Cümbez, yılda yedi kez meyve veriyor.

Lala Mustafa Paşa Camisi'nin avlusunda bulunan, 723 yaşında ve yaklaşık 15 metre boyundaki ağaç, büyüleyici bir gölgeye de sahip.

Ağacın gövdesi, ana gövdeden büyüyen daha küçük dallarla çevriliyken, bunlar ağaca ilave destek veriyor.

Kökleri Doğu Afrika'ya uzanan ve tropikal incir ağacının bir çeşidi olan cümbezin, güzel bir meyvesi olduğu belirtiliyor.

Cümbez, sıcak yerler için yarı kapalı gölge bir mekan oluşturma özelliği ve mobilya yapımı için ise değerli kerestesinin olması nedeniyle eski Mısırlılar döneminden beri bölgede önemli görülüyor.

Ağacın meyvelerine halk arasında "Firavun meyvesi" denmesinin de buna bağlı olabileceği ifade ediliyor.

Yaşamı boyunca birkaç dönem şubatta yapraklarını dökmesi ağacın öldüğü izlenimini verirken, yaprakların bir ay içinde geri gelmesi ve yeniden canlanmasın insanları hayretler içinde bıraktığı söyleniyor.

Tarihi Cümbez Ağacı'nın, birçok farklı medeniyetin yaşadığı Kıbrıs'ta, 1571'deki Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethedilmesi, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı ve bunun gibi birçok tarihi olaya tanıklık ettiği de biliniyor.

Cümbez Ağacı, Kültür Dairesi Ulusal Miraslar Listesi'ne kayıtlı ve Mağusa Orman Dairesi tarafından korunuyor.

Turistler Cümbez Ağacı'nı görmeye geliyor

Gazimağusa sakini ve emekli Hayrettin Yıldız, AA muhabirine, Cümbez Ağacı'nın yılda 7 kez meyve verdiğini belirterek, ağacın mayıstan kasıma kadar meyve verdiğini kaydetti.

Ağacın verdiği meyveye "cümbez" denildiğini ifade eden Yıldız, ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin yere düşen cümbezleri topladığını söyledi.

Yıldız, Ada'nın çeşitli yerlerinde cümbez ağaçlarının olduğunu aktararak bunun en yaşlısı olduğunu söyledi.

Esnaf Ebru Denizer, tarihi Cümbez Ağacı'nı görmek için bölgeye çok sayıda turist geldiğine dikkati çekerek ağacın meyvesinin tadının incire benzediğini söyledi.

Öğrenci Emine Denizer de Cümbez Ağacı'nı çok beğendiğini ve onun altında büyüdüğünü ifade etti.

GAZİMAĞUSA - KKTC'nin en yaşlı ağacı: Cümbez
GAZİMAĞUSA - KKTC'nin en yaşlı ağacı: Cümbez
GAZİMAĞUSA - KKTC'nin en yaşlı ağacı: Cümbez

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Gazimağusa, Afrika, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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