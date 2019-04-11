Son Dakika Haberleri: Gazimuhtarpaşa Bulvarı 5 Gün Trafiğe Kapanıyor

Gazimuhtarpaşa Bulvarı 5 Gün Trafiğe Kapanıyor

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışmaları kapsamında 12-17 Nisan 2019 tarihleri arasında Gazimuhtarpaşa Bulvarı'nın kısım kısım trafiğe kapanacağını duyurdu.

Gazimuhtarpaşa Bulvarı 5 Gün Trafiğe Kapanıyor, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışmaları kapsamında 12-17 Nisan 2019 tarihleri arasında Gazimuhtarpaşa Bulvarı'nın kısım kısım trafiğe kapanacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 23.00'ten itibaren Çetinkaya Kavşağı ile D-400 İpekyolu arasında kalan yollarda asfalt yenileme çalışması yapılacak. Çalışma, 17 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'e kadar devam edecek.

Bu nedenle araç sürücülerinin mağdur olmamaları için alternatif yolları kullanmaları gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:35 Kaynak: AA
İpekyolu, Çetinkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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