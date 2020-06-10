Gazinantep'te okulda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Gaziantep'te bir okulda çıkan ve hasara neden olan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nizip ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinleri ve okul yöneticileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti, Gaziantep'ten de destek istendi.

Yangın nedeniyle okulun çatısından yoğun duman yükseldiği gözlendi.

Öte yandan, okulda doğal gaz kullanılmasından dolayı polis çevrede güvenlik önlemi aldı.



Yangın yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Hasara neden olan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.