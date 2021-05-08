Gazinantep'te protokol üyeleri Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve MÜSİAD Şube Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin insanlık için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Şahin, şöyle devam etti:

"Cenab-ı Hak'ın eşsiz bir rahmet ve umut kapısı açtığı bu gece, tüm hatalarımız, gaflet içindeki anlarımız için ömrümüzün tövbe zamanıdır. Bu gece, hatalarımızın affı için bizlere verilen bir fırsat gecesidir. Bize yol gösterici olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in ışığında, hakkı, hakikati, adaleti, ahlakı, erdemi ve fazileti anlatan, iyiliği ve kötülüğü fark etmemizi, hatayı sevaptan ayırt etmemizi, kendimize gelmemizi sağlayan rehber yüce kitabımızla hayatı daha derinden anlamaya ve yaşamaya azmedelim."

MHP Milletvekili Taşdoğan

MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan da bin aydan hayırlı olan bu mübarek gecede edilen tüm duaların kabul olması temennisinde bulundu.

Ramazan ayının Müslümanlara bahşedilmiş bir güzellik olduğunu belirten Taşdoğan, Kadir Gecesi'nin günahlardan arınmak için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Allah'ın bu mübarek günde büyük fırsatlar sunduğunu dile getiren Taşdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiş, o gece duaya kalkan ellerin geri çevrilmeyeceği taahhüt edilmiştir. Yüce Allah bizleri cennetine almak için adeta kapıları sonuna kadar açmıştır. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Vatanımızı, milletimizi korusun. Dertlilerin dertlerine deva ihsan etsin. Herkese hidayet versin. Yüce Allah, Türk'ü güçlü kılsın. Güçlü kılsın ki Allah hükmü doğrultusunda mazlumların dertleriyle hemhal olalım. Tekrar ezilmiş milletlerin kılıcı, adalet pınarının kaynağı, makul olanın sesi, medeniyetin merkezi olalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Türk-İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ederken, Ramazan Bayramı'na sağ salim ulaşmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç da Kadir Gecesi'nin günahlardan arınmak için ilahi fırsat olduğunu vurguladı.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyulan bu mübarek gün ve gecelerin önemini belirten Kılıç, "Rahmet ve bereketin bol olduğu bu gecede dualarımız ile birbirimize ve Rabbimize yakınlaşalım. Dualarımızda, dünyada yaşanan tüm zulümlerin durmasını, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olmasını, açlıkla, yoksullukla, savaşla ve başka belalarla uğraşan bütün insanların huzur ve mutluluğa erişmesine bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin vesile olmasını dileyelim." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Şube Başkanı Fedaioğlu

MÜSİAD Şube Başkanı Fedaioğlu da Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu gecenin Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması münasebetiyle kutsal bir öneme sahip olduğunu belirten Fedaioğlu, "Bu vesileyle bu mübarek gecenin, hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.