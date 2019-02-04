Gazinatep'te Damat Dehşeti 4 Ölü 2 Yaralı

Gazinatep'te damat dehşeti 4 ölü 2 yaralı Gaziantepte, miras sebebiyle kaynanası Özden Şahin ile tartışan damat Ertan Daşdelen cinnet getirerek 2 ayrı yerde 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı.

Gazinatep'te damat dehşeti 4 ölü 2 yaralı

Gaziantepte, miras sebebiyle kaynanası Özden Şahin ile tartışan damat Ertan Daşdelen cinnet getirerek 2 ayrı yerde 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı.



GAZİANTEP - Gaziantep'te miras sebebiyle kayınvalidesi ile tartışan Ertan Daşdelen cinnet getirerek 2 evde 5 kişiyi vurdu. Olayda Daşdelen'in eşi ağır yaralanırken, kayınvalidesi, eşinin amcası ve 2 baldızı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilk olay, saat 11.00 sıralarında 8 Şubat Mahallesi 68 Sokak'taki evde meydana geldi. 27 UC 727 plakalı aracı ile olay yerine gelen Ertan Daşdelen, eşinin amcası Bayram Şahin ile kayınvalidesi Özden Şahin'i başından vurdu. arak öldürdükten sonra olay yerinden ayrıldı. Bayram Şahin olay yerinde, Özden Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ardından ayrılma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı Karaca Ahmet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki eve giden Taşdelen, burada karşılaştığı eşi Sultan Daşdelen'i kafasından ve karnından iki el ateş ederek ağır yaraladı. Ardından aynı evde bulanan baldızları Semra Yaprak ve Dilek Çakmak'ı başından vuran zanlı olay yerinden kaçtı. Vücuduna iki kurşun isabet eden Sultan Daşdelen'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinde hayatını kaybeden baldızların kafalarından birer kurşunla vurulduğu belirlendi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi.

Zanlının kaçabileceği noktalarda polis geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu

Ünlü Model Evini Kiralamaya Gelen Adam Tarafından Tecavüz Edilerek Öldürüldü

Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü

Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı