Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı

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Belediye işçisinin parkta bulduğu çantadan yaklaşık 2 milyon lira çıktı

Gaziyi darbeden kafe sahibinin amcası konuştu: Bana da saldırdılar

Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor?