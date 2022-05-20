Gazino çıkışında güvenlikçiyi öldüren katil tutuklandı

Denizli'de akşam saatlerinde eğlenmek için gazinoya giden güvenlik görevlisini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren katil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesinde meydana gelen olayda; akşam saatlerinde eğlence mekanına giden Gökhan Saygır (40) ile Levent U. (38) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bıraktığı olayda Saygır defalarca bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ambulanstaki sağlık görevlisi, kanlar içinde yerde yatan yaralının eşi olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından Saygır apar topar Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve çok fazla kan kaybeden güvenlik görevlisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma Olay Yeri İnceme ekiplerinin yaptığı çalışmalar ardından Levent U. yakalandıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Levent U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ