Gazino geceleri
2 gün önce
Hakan Eren'in organizasyonuyla düzenlenen "Gazino Geceleri" programında buluşan sanatçılar, "Bir Garip Yolcu", "Duydum ki Unutmuşsun" gibi sevilen şarkıları söylediler.
Hakan Eren'in organizasyonuyla düzenlenen "Gazino Geceleri" programında buluşan sanatçılar, "Bir Garip Yolcu", "Duydum ki Unutmuşsun" gibi sevilen şarkıları söylediler.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:35
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