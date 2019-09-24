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Gazino geceleri

2 gün önce

Hakan Eren'in organizasyonuyla düzenlenen "Gazino Geceleri" programında buluşan sanatçılar, "Bir Garip Yolcu", "Duydum ki Unutmuşsun" gibi sevilen şarkıları söylediler.

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Hakan Eren'in organizasyonuyla düzenlenen "Gazino Geceleri" programında buluşan sanatçılar, "Bir Garip Yolcu", "Duydum ki Unutmuşsun" gibi sevilen şarkıları söylediler.

Hakan Eren, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:35 
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