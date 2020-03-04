Gazino geceleri yeniden canlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gazino geceleri yeniden canlanıyor - Son Dakika Magazin

Gazino geceleri yeniden canlanıyor

6 saat önce

Eski zamanların tadı damaklarda kalan yemekli ve müzik dolu gazino geceleri Kerki Solfej ile yeniden canlanıyor.

Gazino geceleri yeniden canlanıyor, System.String[]

Eski zamanların tadı damaklarda kalan yemekli ve müzik dolu gazino geceleri Kerki Solfej ile yeniden canlanıyor. İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Malatya ve Denizli'de gerçekleşecek olan gazino gecelerinde konuklar, ünlü sanatçıların şarkı ve şovlarıyla da eğlenceli vakit geçirecek.


Kerki Solfej'in Gazino Geceleri Programı


7 Mart Cumartesi Selami Şahin Kaya Termal İzmir


13 Mart Cuma Ayta Sözeri Gaziantep Divan


14 Mart Cumartesi Ayta Sözeri Adana Hilton


28 Mart Cumartesi Sibel Can Ankara Sheraton


3 Nisan Cuma Selami Şahin Konya Grand Otel


3 Nisan Cuma Seda Sayan Kaya Termal İzmir


4 Nisan Cumartesi Ayta Sözeri Kayseri Wyndham


5 Nisan Pazar Ayta Sözeri Malatya Anemon


10 Nisan Cuma Ayta Sözeri Denizli Anemon


17 Nisan Cuma Seda Sayan Bursa Sheraton


18 Nisan Cumartesi Sibel Can Kaya Termal İzmir

İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:48 
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