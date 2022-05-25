Gazino sahibini borç tartışmasında öldürmüş - Son Dakika
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Gazino sahibini borç tartışmasında öldürmüş

25.05.2022 15:01
Gazino sahibini borç tartışmasında öldürmüş

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, gazino sahibi Tolga Korkmaz'ı (44) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren Muhammet Bozkurt (30) ifadesinde, borcunu almak için gittiğini, babasının ve arkadaşının darbedilmesi üzerine silahını ateşlediğini söyledi.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, gazino sahibi Tolga Korkmaz'ı (44) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren Muhammet Bozkurt (30) ifadesinde, borcunu almak için gittiğini, babasının ve arkadaşının darbedilmesi üzerine silahını ateşlediğini söyledi.

Olay, önceki gün Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde gazinoda meydana geldi. Gazino sahibi Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ve Ahmet. K., Tolga Korkmaz'a ait gazinoya geldi. İddiaya göre taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında tabancasını çeken Levent Aydenk birkaç el ateş etti. Bu esnada Muhammet Bozkurt aracından aldığı pompalı tüfekle Korkmaz'a ateş açtı. Korkmaz vurularak yere yığılırken, olaya müdahale etmeye çalışan garson Onur P. de yaralandı. Ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt ve Levent Aydenk jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgileri olduğu belirlenen Muhammet Bozkurt'un nişanlısı ve silah ile aracın sahibi olan Z.Ş. isimli kadın ve olay gecesi şoförlük yapan Ahmet K. de gözaltına alındı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece Muhammet Bozkurt, Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ve Ahmet K. tutuklanırken, Z.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'LEVENT'İ KURTARMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'Muhammet Bozkurt savcılıktaki ifadesinde Korkmaz'ın kendisine bir miktar para ve 8 kasa bira borcu olduğunu belirterek, Korkmaz'ı arayarak alacağını istediğini, Korkmaz'ın da gelmesini istediğini söyledi. Bozkurt, kendisine ait gazinodan çıkıp babası Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ve şoförü Ahmet K. ile Korkmaz'ın gazinosuna gittiklerinde kapıda bekleyen 5-6 kişi ile tartıştıklarını, Korkmaz'ın, "Sen benden telefonda para isteyecek adam mısın?" dediğini ileri sürdü. Yaşanan arbedede Levent Aydenk ve babasının darbedildiğini ifade eden Bozkurt, "2-3 el silah sesi duydum. Karşı tarafın ateş ettiğini düşündüm. Arabadan pompalı tüfeği alıp Levent'i kurtarmak için hedef gözetmeksizin ateş ettim" dediği öğrenildi.'KENDİMİ KORUMAK İÇİN HAVAYA VE YERE ATEŞ ETTİM'Gazinoya vardıklarında karşı tarafın üzerlerine saldırdığını ileri süren Aydenk ise, "Yaralandım, kendimi korumak için havaya ve yere ateş ettim. Mermim azdı ve bitince silahım tutukluk yapmış gibi hareket ederek oradakilere korkutmak için doğrulttum. Silah boştu" diye konuştu.'BANA KÜTÜKLE VURDULAR'Zihni Bozkurt ise, "Tolga'nın oraya uğradık, oğlum borcunu alacaktı. Orada oğluma saldırdıklarında arabadan indim. Bana kütükle vurdular, yere düştüm. Silah seslerini duyduktan sonra arabaya binip kaçtım." diye ifade verdi.

- Zonguldak
Gazino sahibini borç tartışmasında öldürmüş
Gazino sahibini borç tartışmasında öldürmüş
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gazino sahibini borç tartışmasında öldürmüş - Son Dakika


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