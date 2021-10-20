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Gazinocu cinayetinde mahkemeden karar çıktı! Sanıklara müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

Gazinocu cinayetinde mahkemeden karar çıktı! Sanıklara müebbet hapis cezası verildi

20.10.2021 16:46

Bursa'da gece kulübü sahibi Zeynel Demir iş yerinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olay ile ilgili tutuklanan Azerbaycan uyruklu Hasan Muzafarov, karar duruşmasında ağabey-kardeş gibi olduklarını belirttiği Yıldırım'ın kendisine Zeynel Demir'i sadece yaralamasını istediğini söylerken azmettirici olduğu iddia edilen İbrahim Yıldırım ise, Muzafarov'u çok tanımadığını öne sürdü. İbrahim Yıldırım ve Hasan Muzarafov, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası aldı.

Gazino sahibi Zeynel Demir, 2019 yılının ekim ayında sahibi olduğu Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan gece kulübüne girerken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Zeynel Demir, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden Hasan Muzafarov ve İbrahim Yıldırım tutuklandı, Bilal A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karar duruşmasında İbrahim Yıldırım ve Hasan Muzarafov, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası aldı.

'AZMETTİRİCİ' İNKAR ETTİ

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmek' suçundan haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Muzafarov, İbrahim Yıldırım ile Bilal A. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan Bilal A.'nın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Sanıklardan saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen İbrahim Yıldırım, olaydan haberi olmadığını öne sürerek, "Olay günü araba alacaktım. Araba konusunda yardımcı olması için saat 16.00 sıralarında Bilal A. ile görüştüm. Setbaşı'ndan Bilal'i aldığımda yanında Hasan vardı. Hasan ile fazla görüşmem yoktu. Hasan, Elmasbahçeler Mahallesi'ne geldiğimizde arabadan indi. Bilal'i de benzinlikte bıraktım. Daha sonra saat 19.00 sıralarında yeniden arabayı olay yerine yakın yerde bulunan derneğe bırakmaya gittim. Polisin sokağı çevirdiğini gördüm. Zeynel Demir'in öldüğünü öğrendim. Saat 22.00 sıralarında polis beni aradı. Polisin gösterdiği fotoğraf Hasan'a aitti. Hasan'ı çağırdım, polis yakaladı. Olayla ilgim yok. Hasan ile bu işi yapması konusunda görüşme yapmadım" yönündeki eski savunmasını tekrarladı.

"BANA 'BACAĞINDAN YARALA' DEDİ"

Hasan Muzafarov ise, "İbrahim Yıldırım'ı dört yıldır tanırım. Ağabey-kardeş gibiyiz. Setbaşı'nda bekar evinde yaşıyorum. Olay günü, İbrahim mi beni aradı, ben mi onu aradım bilmiyorum. Arabasıyla gelip, beni aldı. Arabada kimse yoktu. Dolaşırken Bilal'i görüp, arabaya aldık. Beni terminale götürmelerini istedim. Malatya'ya gidecektim. Bilal arabadan indi. İbrahim bana, Zeynel Demir ile husumetli olduğunu söyledi. Bende silah olduğunu biliyordu. 'Zeynel'i bacağından yarala' dedi. Olayın meydana geldiği yerin üst sokağında indim. Zeynel Demir, mekanın önünde duruyordu. Yanına doğru yürüdüm ve silahı çıkarıp, yere doğru 4 el ateş ettim. Yere düştüğünü görünce, kaçtım. Haberlerde belinden vurulduğunu duydum. Öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi.

BERAATLERİNİ İSTEDİLER

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliyelerini istedi. Şikayetçilerin avukatı ise sanıklarının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Son sözleri sorulan sanıklar İbrahim Yıldırım ile Hasan Muzafarov, suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Bilal A. ise olayla ilgisinin bulunmadığını söyleyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti toplanan deliller sonucunda azmettirici olduğu gerekçesiyle İbrahim Yıldırım ile olayı gerçekleştiren Hasan Muzafarov'a 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme iki tutuklu sanığın cezasına 'iyi hal' indirimi uygulayarak, müebbet hapis cezasına çevirdi. Başka suçtan cezaevinde tutuklu diğer sanık Bilal A. ise hakkında yeterli delil bulunamadığından beraat etti.

Gazinocu cinayetinde mahkemeden karar çıktı! Sanıklara müebbet hapis cezası verildi
Gazinocu cinayetinde mahkemeden karar çıktı! Sanıklara müebbet hapis cezası verildi
Gazinocu cinayetinde mahkemeden karar çıktı! Sanıklara müebbet hapis cezası verildi
Gazinocu cinayetinde mahkemeden karar çıktı! Sanıklara müebbet hapis cezası verildi
Gazinocu cinayetinde mahkemeden karar çıktı! Sanıklara müebbet hapis cezası verildi

İbrahim Yıldırım, Zeynel Demir, Otomobil, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gazinocu cinayetinde mahkemeden karar çıktı! Sanıklara müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazinocu cinayetinde mahkemeden karar çıktı! Sanıklara müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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